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Xiaomi, Mi Pad 5 için yeni bir poster yayınladı

09.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, 10 Ağustos‘ta Mi Mix 4 ile birlikte Mi Pad 5'i tanıtacak. Her zaman olduğu gibi tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla cihazın özellikleri de sızıyor. Lansman tarihinin açıklandığı posterde ise bazı detayları öğrenmiş olduk.

Xiaomi, Mi Pad 5 için yeni bir poster yayınladı

Yayınlanan yeni görsel Xiaomi Mi Pad 5‘in sahip olacağı bir aksesuara ilk bakışı da gözler önüne serdi. Xiaomi tarafından yayınlanan postere göre Mi Pad 5′in köşeleri yuvarlatılmış ekranla gelmesi muhtemel.

Şirketin yayınladığı görselle kılıf söylentileri de doğrulanmış oldu. Mi Pad 5 ile ilgili resmi detaylar şu anda çok az ancak daha önce Xiaomi tarafından paylaşılan bir poster, stylus kalem desteğini doğruladı. 10 Ağustos’taki resmi tanıtımından önce Xiaomi’nin Mi Pad 5’in birkaç özelliğini daha doğrulaması beklenirken, söylentiler Çinli şirketin Mi Pad 5 serisi altında üç tablet piyasaya süreceğini iddia ediyor: Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite ve Mi Pad 5 Pro.

Mi Pad 5

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İŞTE ÖZELLİKLERİ

Her üç modelin de 120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 10.9 inç IPS LCD ekran ile geleceği söyleniyor. Ancak, Mi Pad 5 ve Pro sürümü Snapdragon 870 tarafından desteklenecek, Lite modelinde ise Snapdragon 860 yonga seti olacak. Lansman tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha farklı detaylar duymamız da mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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