Xiaomi Mi Pad 5'in pil kapasitesi göründü!

Xiaomi Mi Pad tablet serisini uzun bir süredir güncellemiyor. Fakat Xiaomi, tablet serisini bu yıl içinde güncelleyeceğini ima etmişti. Bu yüzden Mi Pad 5 ismi sık sık gündeme getirilmeye başlandı. Şimdi ise Mi Pad 5'in pil kapasitesine dair önemli bir gelişme yaşandı.

XIAOMI MI PAD 5'TE ÇİFT HÜCRELİ PİL DETAYI

Xiaomi Mi Pad 5'in bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Buna göre, Mi Pad 5'in 8.520 mAh çift hücreli bir pil ile geleceği ifade ediliyor. Hücrelerden her birinin ise 4.260 mAh kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Yani tablette 4.260 mAh + 4.260 mAh şekilde çift batarya yer alacak gibi görünüyor.

Xiaomi, amiral gemisi tableti ile ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak bu bazı iddiaların olmadığı anlamına gelmiyor.

MI PAD 5 VE MI PAD 5 PRO YOLDA

İddialara göre Çinli şirket, Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro adında iki tablet tanıtacak. Sırasıyla MediaTek Dimensity 1200 ve Snapdragon 870 işlemcisi ile geleceği söylenen bu modellerden Pro takılı olanının, 120 Hz yenileme hızını, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyen, 2K çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

