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Xiaomi MiTalk Clubhouse'a rakip olarak yeniden doğuyor!

01.03.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Xiaomi MiTalk Clubhouse'a rakip olarak yeniden doğuyor!

Xiaomi MiTalk, son dönemin popüler uygulaması Clubhouse'a rakip olmak için yeniden yayınlanıyor. Çıkan bir habere göre, geçtiğimiz dönemde fişi çekilen Xiaomi MiTalk geri dönüyor.

Clubhouse son dönemin ses getiren uygulamalarından biri. Şimdilik Clubhouse iOS uygulaması üzerinden hizmet veren platform, kullanıcı sayısında da yükseliş gördü. Bu yükselişi görenler sadece bizler veya Clubhouse'un kendisi değildi. Zira Facebook'un Clubhouse'a rakip olarak bir ses temelli sosyal medya uygulaması çıkartacağı iddiası gündeme geldi. Fakat görünüşe bakılırsa sadece Facebook değil, Xiaomi de bu işin peşinde. Hem de MiTalk ile.

XİAOMİ'DEN CLUBHOUSE'A RAKİP: MİTALK

Xiaomi MiTalk, ocak ayında Çin basınında çıkan bir habere göre, 1 şubat'ta yeni hesap oluşturmayı ve mesajlaşmayı durduracaktı. Mesajlaşma uygulaması, 19 şubat 2021 günü ise hizmet vermeyi durduracaktı. Hatta kullanıcılara verilerini aktarmaları tavsiye edilmişti. Ancak Gizchina'nın haberine göre, Xiaomi Mi Talk geri dönüyor. Habere göre kapatılan Xiaomi Mi Talk uygulaması, Clubhouse'a rakip olarak yeniden doğuyor.

Xiaomi MiTalk

Clubhouse'un rakibi olacak Mi Talk uygulamasının iOS ve Android uygulamasının çıkacağı söyleniyor. Fakat uygulamanın ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Xiaomi
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