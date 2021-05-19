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Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemelerine devam ediyor

19.05.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, son birkaç haftadır Çin’deki cihazlarına MIUI 12.5 güncellemesini sunuyor. Bu güncellemeyi alan son cihazlar Xiaomi Mi 10S ve Redmi K30i 5G oldu.

Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemelerine devam ediyor

İlki geliştirilmiş bir Mi 10 iken, ikincisi Redmi K30 5G’nin daha ucuz bir çeşidi. Mi 10S, Mart 2021’de piyasaya sürülen yeni bir akıllı telefon. Cihaz, Android 11 tabanlı MIUI 12 ile piyasaya çıktı. Sadece Mi 11 Pro ve Mi MIX Fold gibi o da Çin’de satılıyor. Bununla birlikte, MIUI 12.5 bu telefon için ilk büyük güncelleme.

XIAOMI GÜNCELLEMELERİ DAĞITIYOR

Bu yeni sistem güncellemesi, V12.5.1.0.RGACNXM yapı numarasıyla birlikte geliyor. Bu özel yazılım yapısı şu anda “Kararlı Beta” aşamasında. Bu, Xiaomi Mi 10S için güncellemenin toplu olarak sunulduğu ve yalnızca belirli birkaç kullanıcı için mevcut olduğu anlamına geliyor. Ancak güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm birimlere ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Redmi K30i 5G neredeyse bir yaşında. Bu telefon, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile piyasaya sürüldü. MIUI 12’ye güncellendi ve hatta bu yılın başlarında Android 11 güncellemesini aldı. Şimdi Xiaomi, bu telefon için V12.5.2.0.RGICMXM yapı numaralı MIUI 12.5 güncellemesini yayınlıyor.

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Ancak, güncelleme “Kararlı Beta” olarak işaretlenmiş. Bu da aynı şekilde toplu olarak kullanıma sunulduğu ve tüm birimlere ulaşmasının biraz zaman alabileceği anlamına geliyor. Son olarak, tıpkı Xiaomi Mi 10S gibi Redmi K30i 5G, Çin’e özel bir akıllı telefon. Bu nedenle, bu telefon için başka bir bölgesel yazılım derlemesi yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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