Xiaomi MIUI 12.5'i tanıttı: İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

MIUI 12.5 sürümünün tanıtım tarihi geçtiğimiz gün açıklayan Xiaomi, bunun için Xiaomi Mi 11 etkinliğini işaret etmişti. Öğlen saatlerinde Mi 11'i tanıtacağı etkinliği başlatan Çinli firma, Xiaomi Mi 11'i tanıtmadan önce MIUI 12.5 güncellemesinin detaylarını açıkladı ve Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefonlara gelecek yenilikler belli oldu.

GÖMÜLÜ UYGULAMA SAYISI DÜŞTÜ

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesi ile performansa odaklanıyor. Bu anlamda ilk olarak MIUI 12.5 ile telefona gömülü uygulamaların sayısının düştüğünü belirtelim. iOS ve diğer üreticilerin arayüzlerini karşılaştıran Xiaomi, MIUI 12.5'in 9 adet gömülü uygulamasının bulunduğunu aktarıyor.

SÜPER DUVAR KAĞITLARINA SAAT GÜNCELLEMESİ

MIUI 12 Süper Duvar Kağıtları özelliği ile gelmişti. Bu özellik ile duvar kağıtları görselliği hoş Dünya ve Mars seçeneklerine sahipti. Şimdi ise bu özelliğe MIUI 12.5 güncellemesi ile Mountain Snow adlı ufak çaplı bir yenilik geliyor. Bu yenilik ile duvar kağıdı, saate göre değişiyor. Örneğin; Güneş batmak üzereyken, karlı kaplı dağ olan duvar kağıdına da bu an yansıtılıyor.