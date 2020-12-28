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Xiaomi MIUI 12.5'i tanıttı: İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

28.12.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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Xiaomi MIUI 12.5'i tanıttı: İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi MIUI arayüzünün yeni sürümü MIUI 12.5'i resmen tanıttı. Xiaomi Mi 11 etkinliğinde tanıtılan MIUI 12.5 sürümü, Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefon kullanıcılarına yeni özellikler vadediyor. İşte Xiaomi MIUI 12.5 sürümü ile gelen yenilikler ve MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi telefonları.

MIUI 12.5 sürümünün tanıtım tarihi geçtiğimiz gün açıklayan Xiaomi, bunun için Xiaomi Mi 11 etkinliğini işaret etmişti. Öğlen saatlerinde Mi 11'i tanıtacağı etkinliği başlatan Çinli firma, Xiaomi Mi 11'i tanıtmadan önce MIUI 12.5 güncellemesinin detaylarını açıkladı ve Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefonlara gelecek yenilikler belli oldu.

GÖMÜLÜ UYGULAMA SAYISI DÜŞTÜ

Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesi ile performansa odaklanıyor. Bu anlamda ilk olarak MIUI 12.5 ile telefona gömülü uygulamaların sayısının düştüğünü belirtelim. iOS ve diğer üreticilerin arayüzlerini karşılaştıran Xiaomi, MIUI 12.5'in 9 adet gömülü uygulamasının bulunduğunu aktarıyor.

MIUI 12.5 uygulama

SÜPER DUVAR KAĞITLARINA SAAT GÜNCELLEMESİ

MIUI 12 Süper Duvar Kağıtları özelliği ile gelmişti. Bu özellik ile duvar kağıtları görselliği hoş Dünya ve Mars seçeneklerine sahipti. Şimdi ise bu özelliğe MIUI 12.5 güncellemesi ile Mountain Snow adlı ufak çaplı bir yenilik geliyor. Bu yenilik ile duvar kağıdı, saate göre değişiyor. Örneğin; Güneş batmak üzereyken, karlı kaplı dağ olan duvar kağıdına da bu an yansıtılıyor.

MIUI 12.5

YENİ DOĞAL SESLER

MIUI 12.5 yeni doğal sesler ile geliyor. Bu sesler arasında rüzgar sesi, hayvan sesi gibi ses efektleri bulunuyor. Bu efektler alarm olarak ayarlanabiliyor.

MIUI 12.5 doğa sesleri

ERİŞİM İZNİ

MIUI 12.5 izinlere de yeni bir düzen getiriyor. Gizlilik konusunda yeni bir adım atan Xiaomi, MIUI 12.5'te konum, pano ve galeri gibi erişimler için kullanıcıları ön planda tutuyor. Mi Browser da tıpkı iOS 14'teki Safari gibi kullanıcılara gizlilik konusunda bilgilendirme yapacak.

MIUI 12.5 gizlilik

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ TELEFONLAR

Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak telefonlar için beta kayıtları başladı. Çin'deki süreçte şu akıllı telefonlar MIUI 12.5 güncellemesi alabilecek:

  • Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, 10 Ultra ve Mi 10 Youth Edition
  • Redmi K30, K30 5G, K30 Pro 5G, K30i 5Gv, K30S Ultra ve K30 Ultra
  • Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi CC9e ve Mi CC9 Pro
  • Redmi K20 ve K20 Pro
  • Redmi 10X 5G ve 10X Pro 5G
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 7 ve Note 7 Pro
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Tekrar hatırlatmakta fayda var; Yukarıdaki liste Çin'de piyasaya sürülen Xiaomi cihazlarına ait. Muhtemelen yakın bir zamanda Global ROM için de bilgilendirme yapılacaktır.

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