Xiaomi MIUI 12 çıkış tarihini açıkladı!

MIUI 12 ne zaman çıkacak?.... Biliyoruz ki bir Xiaomi kullanıcısı iseniz bu soru sizin de kafanızı oldukça kurcalıyor. Zira Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı MIUI 12 güncellemesi, getirdiği yeniliklerden, geliştirmelerden dolayı Xiaomi kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Xiaomi güncelleme için kesin bir tarih açıklaması yapmasa da muhtemel tarihi geçtiğimiz gün bir bulmacaya sakladı. Bulmacanın sonucunda ise 19 Mayıs 2020 tarihine ulaşıldı. 19 Mayıs'a birkaç gün kala sonunda Xiaomi'den resmi bir bilgi paylaşımı yapıldı.

Xiaomi, MIUI Rom resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Xiaomi yaptığı paylaşımda 19 Mayıs 2020 tarihini onayladı. Şirket, 19 Mayıs'ta MIUI 12 için global bir lansman düzenleyeceğini duyurdu.

Get ready to meet our best release of the decade.

Stay tuned for #MIUI12, and see you on May 19, at 8:00 p.m.



#MIUI