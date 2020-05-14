HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi MIUI 12 çıkış tarihini açıkladı!

Xiaomi MIUI 12 çıkış tarihini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

MIUI 12 çıkış tarihi ne zaman? sorusunun cevabını Xiaomi verdi. Xiaomi, MIUI Rom resmi Twitter hesabından MIUI 12 çıkış tarihini ilk kez 'açık bir şekilde' paylaştı. İşte MIUI 12 ne zaman çıkacak? sorusunun cevabı...

Xiaomi MIUI 12 çıkış tarihini açıkladı!

MIUI 12 ne zaman çıkacak?.... Biliyoruz ki bir Xiaomi kullanıcısı iseniz bu soru sizin de kafanızı oldukça kurcalıyor. Zira Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı MIUI 12 güncellemesi, getirdiği yeniliklerden, geliştirmelerden dolayı Xiaomi kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Xiaomi güncelleme için kesin bir tarih açıklaması yapmasa da muhtemel tarihi geçtiğimiz gün bir bulmacaya sakladı. Bulmacanın sonucunda ise 19 Mayıs 2020 tarihine ulaşıldı. 19 Mayıs'a birkaç gün kala sonunda Xiaomi'den resmi bir bilgi paylaşımı yapıldı.

XİAOMİ MIUI 12'NİN ÇIKIŞ TARİHİNİ ONAYLADI

Xiaomi, MIUI Rom resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Xiaomi yaptığı paylaşımda 19 Mayıs 2020 tarihini onayladı. Şirket, 19 Mayıs'ta MIUI 12 için global bir lansman düzenleyeceğini duyurdu.

MIUI 12 tanıtım etkinliği, tweette de paylaşıldığı üzere çevrimiçi bir etkinlik olacak. YouTube, Twitter ve Facebook üzerinden Xiaomi'nin MIUI 12'nin yeniliklerini paylaşacağı etkinlik takip edilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Herkesi şaşırtan karar! 1 yıl uzatıldıHerkesi şaşırtan karar! 1 yıl uzatıldı
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Bilim Kurulu üyesi: Akıl alır gibi değil! Vaka sayısı artarsa...

Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları!

Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları!

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Kanal D'den iddialı dizi için flaş karar!

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

iPhone 12 tasarımı ile karşımıza çıktı

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorola’dan iki yeni telefon yolda

Motorola’dan iki yeni telefon yolda

Oppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacak

Oppo Find X2 bu özellik ile fark yaratacak

Metal Slug 3’ün plak albümü Amazon.com’da listelendi

Metal Slug 3’ün plak albümü Amazon.com’da listelendi

Assassin’s Creed Valhalla XSX’te 30 FPS çalışacak

Assassin’s Creed Valhalla XSX’te 30 FPS çalışacak

Motorola Razr için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Motorola Razr için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Pixel 4a muhtemelen ertelendi

Pixel 4a muhtemelen ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.