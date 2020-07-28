Xiaomi, MIUI 12'yi iOS 14'teki Back Tap özelliği ile güçlendiriyor!

iOS 14'ü tanıtan Apple, Back Tap özelliğine WWDC 2020 etkinliği boyunca değinmemişti. iOS 14 Beta 1'i indiren ve yeni iPhone yazılımı üzerinde keşfe çıkan iOS kullanıcıları Back Tap özelliğini fark etmişlerdi. Bu özellik sayesinde iPhone'ların arka tarafı daha işlevsel hale geliyordu. iPhone X sonrası çıkan telefonların arkasına iki kere veya üç kere dokunan kullanıcılar, ekran görüntüsü alabiliyor ya da diğer birçok kısayolu yerine getirebiliyordu. Bu özelliğin daha sonra Android 11'e de eklendiği anlaşıldı. Yani Android kullanıcıları da Back Tap özelliğinden faydalanabilecekti. XDA Developers'ın önemli geliştiricisi Kacskrz ise Android'e gelecek Back Tap özelliğini kullanacak ilk akıllı telefon üreticisini açıkladı; Yani Xiaomi'yi.

XİAOMİ BACK TAP ÖZELLİĞİNİ MIUI 12'YE EKLİYOR

MIUI 12'yi inceleyen Kacskrz, yeni arayüzün kodlarının derinliklerinde Back Tap özelliğini buldu. Kacskrz'ın keşfine göre, Xiaomi iOS 14'te rastladığımız Back Tap özelliğini Xiaomi telefonlarına getirecek. Bu özellik ile birlikte Xiaomi kullanıcıları, telefonlarının arka kısmına iki kez veya üç kez dokunarak çeşitli görevleri kolayca yerine getirebilecek. Üstelik Kacskrz söz konusu çift tıklama özelliği için bir ekran görüntüsü bile almış durumda.