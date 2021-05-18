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Xiaomi modüler bir telefon üzerinde çalışıyor! İşte ilk bilgiler

18.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, modüler bir akıllı telefon konseptinin patentini aldı. Üç değiştirilebilir parça içeren modüler telefon, patente göre kullanıcıların istedikleri bileşeni değiştirerek telefonlarını özelleştirmesini sağlayacak.

Xiaomi modüler bir telefon üzerinde çalışıyor! İşte ilk bilgiler

Modüler akıllı telefon fikri aslında hiç duymadığımız bir fikir değil. Hatırlarsanız Google, bu anlamda bir çalışma yapmıştı. Ancak çalışmaların sonucunda büyük kitlelere ulaşan bir modüler telefon göremedik. Şimdi ise alınan bir patente göre modüler akıllı telefon fikrine sıcak bakan bir firma bulunuyor. O firma, Xiaomi.

XIAOMI'DEN MODÜLER TELEFON PATENTİ

Xiaomi, modüler bir akıllı telefon konseptinin patentini aldı. Patentlerdeki telefon, aktarılanlara göre üç değiştirilebilir parça içeriyor. Bu parçalardan biri olan üst modül, arka kameraları, telefonun işlemcisini, RAM'ını ve depolamasını barındıran devre kartını içeriyor. Orta modülde telefonun değiştirilebilen pili bulunuyor. Üçüncü ve son değiştirilebilen modül ise USB bağlantı noktasını, mikrofonları ve hoparlörleri barındırıyor. Tüm modüller, ekran ile birleştiriliyor.

Xiaomi

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ÖNCEKİ PATENTİ DE İLGİ ÇEKMİŞTİ

Xiaomi daha önce döndürebilir ekran altı selfie kamerası için de bir patent almıştı. Patentleri görünen konsept telefonlar her ne kadar ilgi çekici görünse de Xiaomi'nin bu telefonları üretip üretmeyeceği belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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