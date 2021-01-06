Xiaomi nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

Xiaomi, ilk akıllı telefonunu 2011 yılının Ağustos ayında Çin’de piyasaya sürdü ve kısa sürede geniş bir pazar payına ulaştı. 2014 yılında da kendi ülkesinin en büyük akıllı telefon markası olmayı başardı. Ancak, Xiaomi sadece akıllı telefon üretmekle kalmıyor; tablet ve dizüstü bilgisayarlar, akıllı ev teknolojileri, akıllı saat, kulaklık ve mobil uygulamaları da kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Peki, ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesi olan Xiaomi Redmi nasıl okunur, Xiaomi nasıl telaffuz edilir? Cevabını bu yazımızda sizler için hazırladık…

Xiaomi'nin Okunuşu

Xiaomi Türkiye’de de binlerce kullanıcıya sahip. Peki dilimize yabancı olan bu markanın ismi sesli nasıl telaffuz edilir? Xiaomi sesli nasıl okunur?

Birçok kişi bu markayı yakından tanısa da ismini telaffuz ederken yanılabiliyor. “İkzaomi“ veya “şiomi” gibi yanlış telaffuzlara rastlamak mümkün. X harfinin telaffuz şekli Türkçedeki “ş” harfi kullanılarak yapılır. Xiaomi’nin doğru telaffuzu ise “Şaomi” şeklindedir. Xiaomi Redmi ise "Şaomi Redmi" şeklinde okunur.