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Xiaomi nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

06.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Xiaomi nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

Xiaomi, 2010 yılının Nisan ayında kurulan, Çinli bir elektronik şirketidir. Merkezi Pekin’de bulunan Xiaomi, kısa sürede sahip olduğu büyük pazar payı ile birlikte dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olmayı başardı. Peki, birçok teknolojiyle karşımıza çıkan Xiaomi Türkçe nasıl okunur? Cevabı yazımızın devamında…

Xiaomi, ilk akıllı telefonunu 2011 yılının Ağustos ayında Çin’de piyasaya sürdü ve kısa sürede geniş bir pazar payına ulaştı. 2014 yılında da kendi ülkesinin en büyük akıllı telefon markası olmayı başardı. Ancak, Xiaomi sadece akıllı telefon üretmekle kalmıyor; tablet ve dizüstü bilgisayarlar, akıllı ev teknolojileri, akıllı saat, kulaklık ve mobil uygulamaları da kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahip. Peki, ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesi olan Xiaomi Redmi nasıl okunur, Xiaomi nasıl telaffuz edilir? Cevabını bu yazımızda sizler için hazırladık…

Xiaomi'nin Okunuşu

Xiaomi Türkiye’de de binlerce kullanıcıya sahip. Peki dilimize yabancı olan bu markanın ismi sesli nasıl telaffuz edilir? Xiaomi sesli nasıl okunur?

Birçok kişi bu markayı yakından tanısa da ismini telaffuz ederken yanılabiliyor. “İkzaomi“ veya “şiomi” gibi yanlış telaffuzlara rastlamak mümkün. X harfinin telaffuz şekli Türkçedeki “ş” harfi kullanılarak yapılır. Xiaomi’nin doğru telaffuzu ise “Şaomi” şeklindedir. Xiaomi Redmi ise "Şaomi Redmi" şeklinde okunur.

Xiaomi'nin Kuruluş Hikayesi

Kısa süre içerisinde kendine Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarda yer bulan Xiaomi markasını daha yakından tanıyalım.

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon markası olan Xiaomi’nin temellerini atan isim Lei Jun. Teknoloji tutkunu olan Lei Jun okul yıllarında Apple’ın kuruluş hikayesini anlatan bir kitap sayesinde kendi işini kurmaya karar veriyor.

Elbette ilk kurduğu marka Xiaomi olmuyor. Okuduğu bir kitaptan ilham bulan Lei Jun ilk olarak Çince veriler işleyen bir işlemci üretim firması kuruyor. Ancak bu işinde istediği başarıya ulaşamıyor. Kurduğu ilk firmadan hüsranla ayrılan Lei Jun, Çin’in en büyük firmalarından biri olan Kingsoft’ta çalışmaya başlıyor. Kingsoft firması Xiaomi markasının tarihi içerisinde de önemli bir yere sahip.

2010 yılına gelindiğinde ise Lei Jun, bir süre sonra devlerle yarışacak olan Xiaomi markasını kuruyor ve yeni bir arayüz geliştirerek Xiaomi Mi 1 ismiyle ilk akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Kullanıcılar önce bu yeni arayüzü kullanmakta tereddüt etseler de, MIUI isimli arayüz kısa sürede büyük bir beğeni topluyor.

Xiaomi, ilk akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünde telefonu satmak için herhangi bir işletme veya mağaza ile anlaşmıyor. Xiaomi, ilk modeli olan M1’i online olarak satışa sunuyor ve uygun fiyata sahip olması nedeniyle de binlerce ürün satıyor. Kısa süre içerisinde büyük bir satış başarısı yakalayan Xiaomi, kullanıcılarından da tam not alıyor.

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