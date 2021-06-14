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Xiaomi'nin 200W hızlı şarj teknolojisi güvenli mi?

14.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, yakın zamanda sergilediği 200W şarj teknolojisi hakkında bir soru-cevap etkinliği yaptı ve hiper şarjın pil için güvenli olup olmadığı soruldu.

Xiaomi'nin 200W hızlı şarj teknolojisi güvenli mi?

Xiaomi 200W şarj sırasında ısıyı nasıl dağıttığını ve süper hızlı doldurmadan ne tür bir etki bekleyebileceğinizi bir dizi slayt ile yanıtladı. Tahminlerine göre, her gün tam şarj yapıldığında 800 döngüden sonra (yaklaşık 2 yıl sonra) pil kapasitesinin yüzde 20’sinden biraz daha azını kaybedecek. Şarjlar arasında daha uzun süre bırakırsanız, süre daha da uzayabilir. 5.000 mAh (Mi 11 Ultra’daki gibi) bir pil için hızlı bir hesaplama yaparsak, bu 800 döngüden sonra 5.000 mAh’den geriye yaklaşık 4.000 mAh kalacağı anlamına geliyor.

Xiaomi

Xiaomi, pillerin 400 döngüden sonra yüzde 60 kapasitenin altına düşmemesi gerektiğini belirten Çin standartlarının kapsamında olduğunu açıklıyor. Ancak kaçınılmaz durum burada da karşımıza çıkıyor. Pilinizi ne kadar yavaş şarj ederseniz edin, 800 döngüden sonra bozulmaya başlayacaktır.

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ISIYI DA UNUTMAMAK GEREK

Burada önemli bir faktör de ısı. Isı, pil bozulmasının bir numaralı suçlusudur, bu nedenle telefonunuzu 5 saat boyunca 5W’lık bir şarj cihazına veya 10 dakika boyunca 200W’lık bir şarj cihazına bağlı tutarsanız, pilinizin uğraştığı ısı, şarjını en hızlı şekilde azaltacaktır. Ve tüm piller yıllarca kullanımdan sonra kapasitelerini kaybeder, bu nedenle Xiaomi tarafından verilen hızlar göz önüne alındığında şu anki kapasite aslında çok makul geliyor. iPhone, 500 devirde ciddi bir pil kapasitesi düşüş performansı sergiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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