Xiaomi’nin bu yıl işi sağlama alacağı belli oldu

Çin’in Twitter’ı olarak tabir edebileceğimiz Weibo üzerinde yapılan paylaşım ile Mi 10’un tam 4.500 mAh kapasiteli batarya ile geleceği açıklandı.

50W hızlı şarj desteği ile sınırları zorlayacak olan Xiaomi, bu modelinde Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setine yer verecek. RAM konusunda ise 6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM seçenekleri ile gelecek olan bu model geniş depolaması ile dikkat çekecek.

Telefonun arka bölümünde aynı Galaxy S20 Ultra’da olduğu gibi 108 Megapiksellik sensör yer alacak. Ancak bu fiyatın 11.999 TL’ye çıkmasına neden olmayacak. Mi 10’da 108 Megapiksel ana kamera f/1.8 diyafram + 20 Megapiksel 117 derece geniş açılı kamera + 5 kat optik zoom yapabilen 5 Megapiksel arka kamera kurulumu bulunacak.

6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 çözünürlüğünde 90Hz AMOLED ekran ile gelecek olan telefon Şubat ayının sonunda resmi olarak tanıtılacak ve Mart ayının başında ise satışa sunulacak.

XIAOMI MI 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 çözünürlüğünde 90Hz AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti

Adreno 650 GPU grafik birimi

6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM seçenekleri

128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama birimi seçenekleri

108 Megapiksel ana kamera f/1.8 diyafram + 20 Megapiksel 117 derece geniş açılı kamera + 5 kat optik zoom yapabilen 5 Megapiksel kamera

50W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya

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