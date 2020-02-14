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  4. Xiaomi’nin bu yıl işi sağlama alacağı belli oldu

Xiaomi’nin bu yıl işi sağlama alacağı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemisi modeli Mi 9 modelinde 3.300 mAh kapasiteli bataryaya yer vermişti. Güçlü donanımından dolayı 2 günü zor bulan bu bataryanın, Mi 10 ile geliştirileceği resmen açıklandı.

Xiaomi’nin bu yıl işi sağlama alacağı belli oldu

Çin’in Twitter’ı olarak tabir edebileceğimiz Weibo üzerinde yapılan paylaşım ile Mi 10’un tam 4.500 mAh kapasiteli batarya ile geleceği açıklandı.

50W hızlı şarj desteği ile sınırları zorlayacak olan Xiaomi, bu modelinde Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setine yer verecek. RAM konusunda ise 6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM seçenekleri ile gelecek olan bu model geniş depolaması ile dikkat çekecek.

Telefonun arka bölümünde aynı Galaxy S20 Ultra’da olduğu gibi 108 Megapiksellik sensör yer alacak. Ancak bu fiyatın 11.999 TL’ye çıkmasına neden olmayacak. Mi 10’da 108 Megapiksel ana kamera f/1.8 diyafram + 20 Megapiksel 117 derece geniş açılı kamera + 5 kat optik zoom yapabilen 5 Megapiksel arka kamera kurulumu bulunacak.

6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 çözünürlüğünde 90Hz AMOLED ekran ile gelecek olan telefon Şubat ayının sonunda resmi olarak tanıtılacak ve Mart ayının başında ise satışa sunulacak.

XIAOMI MI 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 çözünürlüğünde 90Hz AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 GPU grafik birimi
6 GB RAM / 8 GB RAM / 12 GB RAM seçenekleri
128 GB / 256 GB / 512 GB dahili depolama birimi seçenekleri
108 Megapiksel ana kamera f/1.8 diyafram + 20 Megapiksel 117 derece geniş açılı kamera + 5 kat optik zoom yapabilen 5 Megapiksel kamera
50W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Mi 10

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