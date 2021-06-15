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Xiaomi'nin elektrikli araç çalışmaları hız kazandı

15.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, elektrikli araç sektörüne giriş yaptığını resmen duyurmuştu. Çin'den gelen yeni bir rapor ise Xiaomi'nin elektrikli araç ekibini genişletmek istediğini gösteriyor.

Xiaomi'nin elektrikli araç çalışmaları hız kazandı

Xiaomi elektrikli araç üreteceğini birkaç ay önce duyurmuştu. Çinli teknoloji devi proje kapsamında başlangıçta 10 milyar yuan (yaklaşık 1.5 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin 10 yıllık bir süre içerisinde ise 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmış olacağı tahmin ediliyor. Şimdi Çin'den gelen bir rapor ise Xiaomi'nin elektrikli otomobil konusunda çalışmalarını hızlandırdığını ortaya koyuyor.

XIAOMI İŞ İLANI AÇTI

Rapora göre firma elektrikli araç ekibini genişletiyor. Buna bağlı olarak şirketin belirli pozisyonlar için pek çok iş ilanı açtığı aktarılıyor. Anlaşılan o ki Xiaomi, elektrikli otomobil konusunda kendisine yardımcı olacak tecrübeli isimler arıyor.

Xiaomi

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PROJENİN BAŞINDA XIAOMI CEO'SU VAR

Xiaomi, elektrikli araçlar ilgili yeni bir yan kuruluş kurdu. Şu anda Xiaomi'nin CEO'su olan Lei Jun da bu yeni akıllı elektrikli araçlar kuruluşunun CEO'su olarak görev yapacak. Xiaomi'nin akıllı elektrikli otomobilinin bir tüketici ürünü olması ve kitlesel pazarı hedef alması muhtemel görünüyor. Ancak Xiaomi imzalı ilk otomobilin ne zaman geleceği kesin olarak bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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