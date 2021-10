Xiaomi'nin elektrikli otomobili için tarih verildi!

Akıllı telefon ve tablet modelleriyle tanınan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptığını resmen duyurmuştu. Herkes Xiaomi'nin üreteceği elektrikli otomobilin nasıl bir tasarımı dilini benimseyeceğini ve hangi özelliklere sahip olacağını konuşurken, Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan elektrikli otomobil üretimi hakkında önemli bir açıklama geldi.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Jun, paylaşımında elektrikli otomobilin seri üretimi için tarih verdi. Ünlü CEO'nun paylaşımına göre, şirket otomobilin seri üretimine geçmek için 2024 yılının ilk yarısını hedefliyor.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y