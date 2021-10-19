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Xiaomi'nin elektrikli otomobili için tarih verildi!

19.10.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil sektörüne giriş yapan Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin merakla beklenen elektrikli otomobilinin seri üretimi için tarih verdi. Lei Jun tarafından yapılan paylaşıma göre, aracın seri üretimi için biraz daha beklemek gerekecek.

Xiaomi'nin elektrikli otomobili için tarih verildi!

Akıllı telefon ve tablet modelleriyle tanınan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptığını resmen duyurmuştu. Herkes Xiaomi'nin üreteceği elektrikli otomobilin nasıl bir tasarımı dilini benimseyeceğini ve hangi özelliklere sahip olacağını konuşurken, Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan elektrikli otomobil üretimi hakkında önemli bir açıklama geldi.

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XIAOMI CEO'SUNDAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Jun, paylaşımında elektrikli otomobilin seri üretimi için tarih verdi. Ünlü CEO'nun paylaşımına göre, şirket otomobilin seri üretimine geçmek için 2024 yılının ilk yarısını hedefliyor.

Xiaomi'nin otomobilini tek başına mı yoksa mevcut bir otomobil üreticisiyle ortaklık kurarak mı üreteceği henüz resmi olarak açıklanmadı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DÜNYASINDA REKABET

Xiaomi dışında Apple ve Google gibi ünlü şirketlerin de elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yaptığı öne sürülüyor.

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Özellikle Apple'ın "Apple Car" adını taşıyan bir elektrikli otomobili piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

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Xiaomi
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