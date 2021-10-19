Xiaomi'nin elektrikli otomobili için tarih verildi!

Akıllı telefon ve tablet modelleriyle tanınan Xiaomi, geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptığını resmen duyurmuştu. Herkes Xiaomi'nin üreteceği elektrikli otomobilin nasıl bir tasarımı dilini benimseyeceğini ve hangi özelliklere sahip olacağını konuşurken, Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan elektrikli otomobil üretimi hakkında önemli bir açıklama geldi.

XIAOMI CEO'SUNDAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Jun, paylaşımında elektrikli otomobilin seri üretimi için tarih verdi. Ünlü CEO'nun paylaşımına göre, şirket otomobilin seri üretimine geçmek için 2024 yılının ilk yarısını hedefliyor.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y — leijun (@leijun) October 19, 2021

Xiaomi'nin otomobilini tek başına mı yoksa mevcut bir otomobil üreticisiyle ortaklık kurarak mı üreteceği henüz resmi olarak açıklanmadı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DÜNYASINDA REKABET

Xiaomi dışında Apple ve Google gibi ünlü şirketlerin de elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yaptığı öne sürülüyor.

Özellikle Apple'ın "Apple Car" adını taşıyan bir elektrikli otomobili piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

