Xiaomi'nin en güçlüsü: Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi, bu yıl Mi serisinin onuncu yılını kutluyor. Xiaomi Mi 1'i 2011 yılında satışa sunan Xiaomi, on yıl içerisinde birbirinden farklı Mi akıllı telefonlar üretti. Çinli firma, onuncu yılını ise tıpkı Apple'ın iPhone X ile yaptığı gibi özel bir akıllı telefon modeliyle taçlandırmak istedi. İşte bugün tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra böyle ortaya çıktı.

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ Super OLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında, aynı Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'da olduğu gibi bir ön kamera noktası yer alıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi kendisine yer buluyor. Bu özel işlemcinin yanında ise 8 / 12 / 16 GB RAM ve 128 / 256 / 512 GB dahili depolama alanı kullanılıyor. Akıllı telefon gücünü ise 120W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Xiaomi'nin iddiasına göre bu hızla Mi 10 Ultra, bataryasının yüzde 100'ünü 23 dakikada dolduruyor. Bu gerçekten güzel bir yenilik.