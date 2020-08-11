Xiaomi'nin en güçlüsü: Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi, bu yıl Mi serisinin onuncu yılını kutluyor. Xiaomi Mi 1'i 2011 yılında satışa sunan Xiaomi, on yıl içerisinde birbirinden farklı Mi akıllı telefonlar üretti. Çinli firma, onuncu yılını ise tıpkı Apple'ın iPhone X ile yaptığı gibi özel bir akıllı telefon modeliyle taçlandırmak istedi. İşte bugün tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra böyle ortaya çıktı.
Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ Super OLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında, aynı Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'da olduğu gibi bir ön kamera noktası yer alıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi kendisine yer buluyor. Bu özel işlemcinin yanında ise 8 / 12 / 16 GB RAM ve 128 / 256 / 512 GB dahili depolama alanı kullanılıyor. Akıllı telefon gücünü ise 120W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Xiaomi'nin iddiasına göre bu hızla Mi 10 Ultra, bataryasının yüzde 100'ünü 23 dakikada dolduruyor. Bu gerçekten güzel bir yenilik.
Xiaomi Mi 10 Ultra'nın arka tarafında ise çok güçlü bir kamera kurulumu bizleri bekliyor. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlüğündeki dijital zoom kamerası. Bu kamera 120x dijital zoom yapabiliyor, uzakları daha yakın hale getirebiliyor. Telefonun ikinci kamerası 12 MP telefoto kamera (2x optik zoom) olarak, üçüncü kamerası yine 48 MP telefoto kamera (5x optik zoom) olarak ve dördüncü kamerası ise 20 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Bu kamera kurulumu ile Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark'ın yeni lideri olmayı başarıyor. Tabi ki bu kameralar ile birlikte Xiaomi Mi 10 Ultra 8K video da çekebiliyor.
Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı 5299 yuan (yaklaşık 763 dolar) olarak açıklandı. Tabi bu telefonun 8 GB RAM+ 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. İlk etapta Türkiye'de satılması beklenmeyen Xiaomi Mi 10 Ultra'nın diğer modellerinin fiyatı ise şöyle olacak:
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