HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi'nin en güçlüsü: Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin en güçlüsü: Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Xiaomi, Xiaomi Mi 10 Ultra'yı sonunda tanıttı. Düzenlediği etkinlik ile birlikte Xiaomi Mi 10 Ultra'yı görücüye çıkartan Xiaomi, Mi serisinin onuncu yılına özel olarak çıkarttığı Xiaomi Mi 10 Ultra'nın tüm özelliklerini ve fiyatını detaylıca aktardı. Peki Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri neler?

Xiaomi'nin en güçlüsü: Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi, bu yıl Mi serisinin onuncu yılını kutluyor. Xiaomi Mi 1'i 2011 yılında satışa sunan Xiaomi, on yıl içerisinde birbirinden farklı Mi akıllı telefonlar üretti. Çinli firma, onuncu yılını ise tıpkı Apple'ın iPhone X ile yaptığı gibi özel bir akıllı telefon modeliyle taçlandırmak istedi. İşte bugün tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra böyle ortaya çıktı.

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri arasında 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ Super OLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında, aynı Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'da olduğu gibi bir ön kamera noktası yer alıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi kendisine yer buluyor. Bu özel işlemcinin yanında ise 8 / 12 / 16 GB RAM ve 128 / 256 / 512 GB dahili depolama alanı kullanılıyor. Akıllı telefon gücünü ise 120W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Xiaomi'nin iddiasına göre bu hızla Mi 10 Ultra, bataryasının yüzde 100'ünü 23 dakikada dolduruyor. Bu gerçekten güzel bir yenilik.

Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın arka tarafında ise çok güçlü bir kamera kurulumu bizleri bekliyor. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlüğündeki dijital zoom kamerası. Bu kamera 120x dijital zoom yapabiliyor, uzakları daha yakın hale getirebiliyor. Telefonun ikinci kamerası 12 MP telefoto kamera (2x optik zoom) olarak, üçüncü kamerası yine 48 MP telefoto kamera (5x optik zoom) olarak ve dördüncü kamerası ise 20 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Bu kamera kurulumu ile Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark'ın yeni lideri olmayı başarıyor. Tabi ki bu kameralar ile birlikte Xiaomi Mi 10 Ultra 8K video da çekebiliyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra kamera

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA FİYATI

Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı 5299 yuan (yaklaşık 763 dolar) olarak açıklandı. Tabi bu telefonun 8 GB RAM+ 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. İlk etapta Türkiye'de satılması beklenmeyen Xiaomi Mi 10 Ultra'nın diğer modellerinin fiyatı ise şöyle olacak:

  • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 5599 Yuan (yaklaşık 807 dolar)
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 5999 Yuan (yaklaşık 865 dolar)
  • 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı - 6999 Yuan (yaklaşık 1.000 dolar)
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatıUygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı?Ayasofya'da okunacak cuma hutbesi açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

İlk koronavirüs aşısı tescillendi

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Tatile 9 hizmetliyle gitti olay oldu! 'Görgüsüzlük'

Meis Adası çevresinde hareketlilik

Meis Adası çevresinde hareketlilik

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler

Ünlü iş adamına büyük şok!

Ünlü iş adamına büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bedava. Hemen 8 10 tane alayım. İroni yaptım asgari ücretliyim :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mi 10 Ultra'ya uygun fiyatlı kardeş: Redmi K30 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Fiyatıyla adından söz ettiren telefon tanıtıldı!

Tesla ile Xplora Technologies akıllı saat üretecek!

Tesla bu kez otomobil üretmeyecek!

Raporlarda ortaya çıktı: Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

Önemli değişiklik: Windows 10 2004 ile sürücü güncelleme bölümü taşındı!

Windows kullanıcıları dikkat: Microsoft bir geleneği bozdu!

Tasarımı çok farklı: Huawei Watch Fit ortaya çıktı! İşte Huawei Watch Fit'in özellikleri

Huawei'nin tasarımı da fiyatı da farklı olan saati görüntülendi!

CIA TikTok raporu çok büyük bir tepki almaya başladı

CIA'in ilginç sonuçları olan TikTok raporu ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.