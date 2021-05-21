Xiaomi’nin en yeni fitness takipçisi güncelleniyor

Xiaomi Mi Smart Band 6, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra uyku takibi ile ilgili özellikler için bir ürün yazılımı güncellemesi aldı. Şimdi Xiaomi, bu giyilebilir cihaz için yazılım sürümünü 1.0.1.32’ye yükselten başka bir güncelleme yayınlıyor. Mi Band 6 (Mi Smart Band 6) için en son ürün yazılımı güncellemesi, Mi Fit v5.1.0 (yardımcı uygulama) ile birlikte geliyor. Bu nedenle, yeni ürün yazılımını yüklemek için kullanıcıların Mi Fit uygulamasını Google Play Store, GetApps, Mi App Store veya Apple App Store’dan güncellemeleri gerekecektir.

YENİ GÜNCELLEME NELER GETİRİYOR?

Resmi değişiklik günlüğüne göre, yeni güncelleme kısa mesaj yanıtları için destek ekliyor. Bu nedenle, Mi Band 6, kullanıcıların metin mesajlarını yanıtlamasına izin veren Xiaomi’nin ilk fitness takipçisi oldu. Ancak bu özellik Çin ile sınırlı görünüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gelen metin mesajlarına ve aramalara yalnızca önceden tanımlanmış yanıtlar gönderebilecek.

Konuyla ilgili bilinen tek şey, bu özelliğin yalnızca Android akıllı telefonlarla eşleştirilmiş Mi Band 6’da çalıştığı. En son aygıt yazılımı güncellemesi ayrıca pomodoro işlevi, açık havada koşu için artırılmış hız hedefi belirleme, yeni geçişler için destek (Greentown Pass, Ganzhou Pass, Shaoxing Pass) ve hata düzeltmeleri getiriyor. Xiaomi Mi Smart Band 6 donanım Yazılımı Sürümü 1.0.1.32 Resmi Değişiklik Günlüğü ise şu şekilde:

Pomodoro işlevi eklendi. Dış mekan koşusu için hız hedefi ayarı artırıldı. Android telefonlar için gelen aramayı ve kısa mesaj yanıtını destekleme özelliği eklendi. Hata düzeltmeleri getirildi.

Eğer bir Xiaomi Mi Smart Band 6 global varyantı kullanıyorsanız, yeni üretici yazılımı güncellemesinin getirdiği özelliklerden almanız gerek.

