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Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu metroda göründü!

15.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu metroda göründü!

Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonunun fotoğrafları ortaya çıktı. İddialara göre, Çin'de bir metroda çekildiği söylenen fotoğraflar, katlanabilir akıllı telefon prototipinin Galaxy Fold 2'ye benzeyeceğini gösteriyor.

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe Samsung, Huawei ve Motorola gibi isimler var. Apple gibi üreticilerin de bu piyasaya girmesi muhtemel görünüyor. Fakat aylardır katlanabilir akıllı telefon üreteceği konuşulan bir başka marka daha bulunuyor. Bu marka, Xiaomi'nin ta kendisi. Şimdi ise Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonuna ait olduğu söylenen bazı fotoğraflar internete düştü.

İŞTE XİAOMİ'NİN KATLANABİLİR AKILLI TELEFONUN FOTOĞRAFLARI

İddialara göre bir metroda çekilen fotoğraflardaki cihaz, Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonunun prototipi. Fotoğraflara baktığımızda Samsung'un katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold 2'ye benzeyen bir cihaz ile karşılaşıyoruz. Fakat fotoğraflarda bu cihazın Xiaomi'ye ait olduğunu gösteren herhangi bir detay mevcut değil. Çünkü telefon olabildiğince, tıpkı kamuflajlı otomobiller gibi sarıp sarmalanmış.

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon

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Xiaomi katlanabilir akıllı telefonu için resmi bir açıklama yapmış değil. Fakat görüşler, Xiaomi'nin 2021 yılında katlanabilir akıllı telefon pazarına gireceği yönünde. Üstelik fazlaca dile getirilen diğer bir iddiaya göre ise marka bu yıl 3 farklı katlanabilir akıllı telefon tanıtacak. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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