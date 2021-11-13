Xiaomi’nin Redmi Note 11 serisi için geri sayım başladı

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bazı raporlar ortaya çıktı. Bu raporlara göre Redmi Note 11 serisi 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa pazarındaki yerini almış olacak. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Tamam Avrupa pazarına ilk çeyrekte gelecek, fakat Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Bu sorunun yanıtını da hemen verelim.

Henüz Xiaomi tarafından bu konuda net bir açıklama gelmiş değil. Fakat 2022’inin ilk çeyreğinde Avrupa pazarında satışa sunulacak bir modelin Türkiye pazarına da öyle çok gecikmeli bir şekilde gelmesi beklenmiyor.

Kesin olmamakla birlikte bu telefonun Türkiye pazarında da 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Büyük bir ihtimalle Note 11 serisi Türkiye’ye Avrupa ile eş zamanlı ya da birkaç hafta gecikmeli olarak gelecektir.

Bilindiği üzere Redmi Note 11 serisi, selefi modellere nazaran hayli üstün özelliklere sahip. Eğer Xiaomi fiyat etiketini uygun tutarsa bu seri Çin’de olduğu gibi Avrupa’da da yok satacaktır.

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