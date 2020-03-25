Xiaomi’nin yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 9S tanıtıldı

Bu da premium telefonların dört haneli fiyatlarını haklı çıkarmayı güçleştiriyor. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin, yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 9S oldu.
Redmi Note 9S tam olarak Samsung Galaxy A51’in rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun ön kısmında 6.67 inçlik 2400×1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu 395PPI. Ön panelin hemen üst kısmında delikli yapıda olan 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.
Redmi Note 9S, 8 nm üretim teknolojisine sahip Qualcomm Snapdragon 720G yonga seti yüklü olarak geliyor. Bu yonga setine Adreno 618 grafik işlemcisi yardımcı oluyor. Qualcomm’un bu yeni işlemcisi öncekine oranla %40 daha fazla CPU performansı ve %100”e kadar iyileştirme sunuyor. Bu da telefonda oyunların her zamankinden daha sorunsuz çalışmasına olanak sağlıyor. Telefon 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı ve 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.
Xiaomi telefonun şarj süresinin 2 günden daha fazla dayanacağını iddia ediyor. Telefonda 5020mAh’lık devasa bir batarya bulunuyor. Telefonda bu denli büyük bir batarya bulunması sizi şaşırtmasın telefon hiç kalın değil. Hatta Redmi Note 9S sadece 8.8mm. Xiaomi 5000mAh bataryaya sahip telefonlar arasında Redmi Note 9S’in en ince telefon olduğunu öne sürüyor. Kutudan 18W kablolu hızlı şarj desteği olan şarj kablosu çıkacağını da belirtelim.
Redmi Note 9S 4 adet kameraya sahip olacak. Bunlar 48MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı kamera, 5MP makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü. Telefon üreticileri kaliteli ana kamera yerleştirdikleri telefonlarda genellikle telefoto kamerayı atlıyorlar. Bu telefonda da böyle olmuş.
Telefonun 4 GB RAM’e sahip olan başlangıç modeli 180 dolar fiyata sahipken 6 GB RAM’e sahip olan modeli almak isteyenler ise 200 dolarlık bir para ödemek zorundalar.
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