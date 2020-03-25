Xiaomi’nin yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 9S tanıtıldı

Bu da premium telefonların dört haneli fiyatlarını haklı çıkarmayı güçleştiriyor. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin, yeni orta seviye akıllı telefonu Redmi Note 9S oldu.

REDMİ NOTE 9S ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9S tam olarak Samsung Galaxy A51’in rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun ön kısmında 6.67 inçlik 2400×1080 çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu 395PPI. Ön panelin hemen üst kısmında delikli yapıda olan 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Redmi Note 9S, 8 nm üretim teknolojisine sahip Qualcomm Snapdragon 720G yonga seti yüklü olarak geliyor. Bu yonga setine Adreno 618 grafik işlemcisi yardımcı oluyor. Qualcomm’un bu yeni işlemcisi öncekine oranla %40 daha fazla CPU performansı ve %100”e kadar iyileştirme sunuyor. Bu da telefonda oyunların her zamankinden daha sorunsuz çalışmasına olanak sağlıyor. Telefon 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı ve 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.

Xiaomi telefonun şarj süresinin 2 günden daha fazla dayanacağını iddia ediyor. Telefonda 5020mAh’lık devasa bir batarya bulunuyor. Telefonda bu denli büyük bir batarya bulunması sizi şaşırtmasın telefon hiç kalın değil. Hatta Redmi Note 9S sadece 8.8mm. Xiaomi 5000mAh bataryaya sahip telefonlar arasında Redmi Note 9S’in en ince telefon olduğunu öne sürüyor. Kutudan 18W kablolu hızlı şarj desteği olan şarj kablosu çıkacağını da belirtelim.