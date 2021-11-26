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Xiaomi'nin yeni telefonunu yeni yıla girmeden görebiliriz

26.11.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin beklenen telefonu Xiaomi 12'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddialara göre Xiaomi 12, yeni yıla girmeden görücüye çıkacak.

Xiaomi'nin yeni telefonunu yeni yıla girmeden görebiliriz

Xiaomi'nin Xiaomi 12 gibi yeni amiral gemisi modelleri için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 12 hakkında pek çok sızıntı gerçekleştirilmişti. Şimdi ise Xiaomi 12'nin çıkış tarihi ile alakalı belirsizliği giderebilecek bir iddia ortaya atıldı.

XIAOMI 12 NE ZAMAN TANITILACAK?

İddialara göre Xiaomi 12'nin tanıtım tarihi belirlendi. Xiaomi henüz resmi olarak tarihi açıklamasa da akıllı telefonun 16 Aralık'ta değil, 12 Aralık'ta tanıtılacağı söyleniyor. Yani yeni yıla girmeden.

Xiaomi

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Eğer iddialar doğru çıkarsa 12 sayısına yapılan vurgu (12/12/2021) dikkatlerden kaçmayacaktır.

Yakın bir tarihte, Xiaomi 12 ile birlikte Xiaomi 12X'in de duyurulacağı iddia edilmişti. Ayrıca Xiaomi 12 Ultra'nın da adı çokça geçiyor. Fakat Ultra modelin 2022'de gelmesi bekleniyor. Şimdi sızıntılardan yola çıkarak derlenen Xiaomi 12'nin özelliklerine geçelim isterseniz.

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XIAOMI 12'NİN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 12'nin 120 Hz yenileme hızına sahip delikli ve kavisli bir ekrana sahip olduğu düşünüyor. İddialara göre telefon çift hoparlör ve 50 MP ana kameralı üçlü bir arka kamera kurulumu ile desteklenecek. Diğer olası özellikler arasında ise şunlar var:

  • 120W hızlı şarj
  • Ultrasonik parmak izi okuyucusu
  • 2K çözünürlük
  • MIUI 13

Xiaomi 12'nin MIUI 13 ile kutusunda çıkması muhtemel görünüyor. Çünkü MIUI 13 yazılımının Xiaomi 12 etkinliğinde sunulması bekleniyor. Fakat hem bu konuda hem de yukarıda bahsettiğimiz Xiaomi 12'nin özellikleri ve çıkış tarihi konusunda bazı değişiklikler yaşanabilir. Çünkü Xiaomi resmi bir açıklama yapmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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