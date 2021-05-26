Xiaomi'nin yeni ürünleri için geri sayım başladı

Lansmana az bir zaman kala, şirket Redmi Note 10 Ultra'nın dışında başka bir ürünü onayladı. Bu ürün Redmi AirDots 3 Pro. Adından da anlaşılacağı gibi, Redmi AirDots 3 Pro, markanın yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkları. Aynı zamanda Redmi markasının Aktif Gürültü Önleme (ANC) desteğiyle gelen ilk gerçek kablosuz kulaklıkları.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Redmi’ye göre, yeni AirDots, “kablosuz kulaklık endüstrisindeki en düşük gecikmeye” ve “nihai fiyat-performans oranına” sahip olacak. ANC özelliği, harici gürültüleri 35dB’ye kadar azaltacak. AirDots 3 Pro, Qi kablosuz şarjına sahip olacak, ancak kabloyla daha hızlı şarj etmek isteyenler için altta bir USB Type-C girişi de olacak.

Redmi AirDots 3 Pro, Xiaomi’nin piyasadaki en yeni FlipBuds Pro TWS kulaklıklarını 40dB Aktif Gürültü Önleme desteğiyle piyasaya sürmesinden sadece günler sonra geliyor. Redmi’nin bu yeni kulaklığının FlipBuds Pro’dan ne kadar farklı olduğu merak ediliyor. Cihaz resmi olarak piyasaya sürüldüğünde teknik özellikler, özellikler, fiyatlar ve kullanılabilirlik ayrıntıları dahil olmak üzere bu konuda daha fazla bilgi edineceğiz.

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