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Xiaomi otomobil projesine başlıyor iddiası!

19.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, görünüşe göre kendi otomobilini üretmeyi gerçekten de hedefliyor. Gelen bir raporun iddiasına göre, şirket önümüzdeki birkaç ay içinde bir otomobil projesi oluşturmayı planlıyor. Raporda Xiaomi'nin otomobil üretim planlarını ilerletmek için hızla çalıştığı bildiriliyor.

Xiaomi otomobil projesine başlıyor iddiası!

Xiaomi otomobil üretecek iddiası aslında ilk kez karşımıza çıkmış bir iddia değil. Zira geçtiğimiz haftalarda, böyle bir iddia ortaya atılmış ve iddia bizzat Xiaomi tarafından yalanlanmıştı. Ancak Xiaomi henüz böyle bir projenin olmadığını söyleyerek, ileride Xiaomi'nin bir otomobil üretebileceğine yönelik açık kapı da bırakmıştı. Şimdi gelen yeni bir raporun iddiası ise şu; Xiaomi otomobil projesine başlıyor.

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36kr.com'a ait raporun iddiasına göre, şirket orta ve üst düzey pazara odaklanacak arabalar piyasaya sürecek. Bu arabalar aynı zamanda markanın teknoloji portföyünden de yararlanacak. Rapor ayrıca, Xiaomi CEO'su Lei Jun'un Çinli otomobil üreticisi NIO'nun kurucusu ile bir araba üretmek için çoktan görüştüğünü de ekliyor. Konuya aşina olan bir kaynak, projenin "bu ay veya önümüzdeki ay" gibi başlayabileceğini söylüyor. Şirketin kurucu ortağı ve Başkan Yardımcısı Wang Chuan'ın Xiaomi'nin otomobil üretiminden sorumlu olacağı da belirtiliyor. Ek olarak, tüketici elektroniği üreticisinin yerel otomobil üreticileriyle de sözleşme yapmayı planladığı bildiriliyor.

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Xiaomi otomobili için ortaya çıkan rapor oldukça dikkat çekici olsa da ne yazık ki hala doğrulanmış bir rapor değil. Ancak bir gerçek var ki; firmanın otomobil planlarının olduğuna yönelik çıkan haberlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

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Xiaomi

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