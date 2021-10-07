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  4. Xiaomi Pad 5 Türkiye’de satışa çıktı! İşte Xiaomi Pad 5'in fiyatı

Xiaomi Pad 5 Türkiye’de satışa çıktı! İşte Xiaomi Pad 5'in fiyatı

07.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Pad 5 özellikleri ve fiyatı ile geçtiğimiz aylarda resmileşmişti. Xiaomi'nin yeni nesil tableti Xiaomi Pad 5, artık Türkiye'de de satışa sunuldu. Peki Xiaomi Pad 5'in fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Xiaomi Pad 5 Türkiye’de satışa çıktı! İşte Xiaomi Pad 5'in fiyatı

Xiaomi Pad 5'in fiyatına ve özelliklerine geçmeden önce tabletin adının hikayesinden biraz bahsetmek gerek. Xiaomi, Mi MIX 4 olarak bildiğimiz ve ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonu ile uzun yıllardır kullandığı "Mi" takısını atıp yoluna devam etme kararı almıştı hatırlarsanız. İşte bu karar, Xiaomi Pad 5 için de geçerli oldu ve "Mi" takısı atıldı. Yani genel olarak Xiaomi Mi Pad 5 olarak bilinen tablet, Xiaomi tarafından resmi olarak Xiaomi Pad 5 olarak adlandırıldı. Tablet, şimdi ise Türkiye'de satışa çıktı.

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İŞTE XIAOMI PAD 5'İN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Pad 5'in özellikleri arasında 11 inç WQHD+ 120 Hz LCD ekran bulunuyor. Tablet, 2.96 GHz hızında 7 nm'lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemcisini ise kalbinde taşıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM + 256 GB depolama eşlik ediyor. Beyaz ve siyah renklere sahip olan Pad 5, ayrı olarak satılan Xiaomi Smart Pen'i de destekliyor. Tablet ön tarafında 8 MP'lik bir kamera, arka tarafında ise 13 MP'lik bir kamera taşıyor. Pad 5’te 33W hızlı şarj destekli 8.720 mAh pil var.

Xiaomi Pad 5 özellikleri

XIAOMI PAD 5'İN FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Pad 5'in fiyatına gelelim.

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Xiaomi'nin merakla beklenen yeni tableti ülkemizde 3.999 TL'den satılıyor.

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Xiaomi Türkiye
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