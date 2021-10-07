Xiaomi Pad 5 Türkiye’de satışa çıktı! İşte Xiaomi Pad 5'in fiyatı

Xiaomi Pad 5'in fiyatına ve özelliklerine geçmeden önce tabletin adının hikayesinden biraz bahsetmek gerek. Xiaomi, Mi MIX 4 olarak bildiğimiz ve ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonu ile uzun yıllardır kullandığı "Mi" takısını atıp yoluna devam etme kararı almıştı hatırlarsanız. İşte bu karar, Xiaomi Pad 5 için de geçerli oldu ve "Mi" takısı atıldı. Yani genel olarak Xiaomi Mi Pad 5 olarak bilinen tablet, Xiaomi tarafından resmi olarak Xiaomi Pad 5 olarak adlandırıldı. Tablet, şimdi ise Türkiye'de satışa çıktı.

İŞTE XIAOMI PAD 5'İN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Pad 5'in özellikleri arasında 11 inç WQHD+ 120 Hz LCD ekran bulunuyor. Tablet, 2.96 GHz hızında 7 nm'lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemcisini ise kalbinde taşıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM + 256 GB depolama eşlik ediyor. Beyaz ve siyah renklere sahip olan Pad 5, ayrı olarak satılan Xiaomi Smart Pen'i de destekliyor. Tablet ön tarafında 8 MP'lik bir kamera, arka tarafında ise 13 MP'lik bir kamera taşıyor. Pad 5’te 33W hızlı şarj destekli 8.720 mAh pil var.

XIAOMI PAD 5'İN FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Pad 5'in fiyatına gelelim.

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni tableti ülkemizde 3.999 TL'den satılıyor.

