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Xiaomi patentini aldı! 180 derece dönecek

11.05.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, ekran altı dönebilen kameralı bir akıllı telefon için patent aldı. Görünüşe göre kullanılacak ekran altı dönebilen kamera teknolojisi, kameranın hem selfie kamerası hem de arka kamera görevi görmesini sağlayacak. Bu, bugüne kadar görülmemiş bir telefon demek.

Xiaomi patentini aldı! 180 derece dönecek

Xiaomi, akıllı telefon sektöründe oldukça etkin. Firmanın özellikle orta ve üst segmentte yer alan modelleri, dikkat çekiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi ayn zamanda ArGe çalışmalarına da ağırlık veriyor. Bu anlamda çalışmalar yapan tek şirket Xiaomi de değil. Ancak Xiaomi'nin aldığı ve şu sıralar fazlasıyla gündemde olan ekran altı kamera teknolojisi ile alakalı bir patent, şirketin bambaşka bir telefon geliştirebileceği izlenimini veriyor.

KAMERASI EKRANIN ALTINDA DÖNECEK

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) belgeleri ile ortaya çıkan patente göre Xiaomi, dönebilen bir ekran altı kamera modülünün geliştirilmesi için adımlar atıyor. Telefonun kamera kurulumunda kullanılacak bu teknoloji, kameranın 180 derece dönmesini sağlayacak ve hem selfie kamerası hem de arka kamera görevi görecek.

Xiaomi telefon

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MI MIX 4 OLABİLİR

Selfie kamerası görevi görecek şekilde döndürülebilen bir ekran altı kameraya sahip ilk Xiaomi akıllı telefonun Mi Mix 4 olacağına dair bazı söylentiler var. Ancak bu gelişmelerle ilgili kesin bir bilgi mevcut değil. Ekranının altında döndürülebilir kamera kurulumuna yer veren ilk Xiaomi akıllı telefonun ortaya çıkması beklense de firma bu patenti hiçbir zaman bir ürüne dönüştürmeyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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