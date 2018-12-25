Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!

Son yılların en başarılı akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Uyguladığı agresif fiyat politikası sayesinde hayli büyük bir kitleye hitap eden Çinli üretici, son açıklanan rakamlara göre dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 4 firmasından biri.

Xiaomi’nin son modeli olan Play, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Su damlası şeklinde bir çentikle gelecek olan telefon, bu anlamda Xiaomi’nin ilk modeli olacak.

Çinli üretici Xiaomi Play’in her ay 10GB ücretsiz internet kotasına sahip olacağını açıklamıştı. Elbette bu durum sadece Çin’de satılacak olan Play modelleri için geçerli.

Geçtiğimiz gün Weibo’da Xiaomi Play ile ilgili hayli ilginç bir detay ortaya çıktı. İddialara göre 24 Aralık’ta tanıtımı gerçekleşecek olan telefon şimdiden Guinness Rekorlar Kitabı’na gimiş durumda. Şimdilik Play’in ne rekoru kırdığına ilişkin bir bilgi yok.

Xiaomi’nin orta segmentteki yeni modeli FHD+ çözünürlükte 5.84 inçlik bir ekranla gelecek. 4GB/64GB, 6GB/64GB ve 6GB/128GB’lık 3 farklı opsiyonla satışa sunulacak olan Play, farklı renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonunu hangi pazarlarda satışa sunacağı şimdilik belli değil. Fakat çok büyük bir ihtimalle bu cihaz ilk etapta Çin’e özel olacaktır. Sonrasında ise Hindistan ve Avrupa’da da raflardaki yerini alabilir.

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