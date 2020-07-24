Xiaomi Poco C3 sahneye çıkıyor

Şimdi ise Xiaomi giriş segmentine hitap eden yeni Poco C3 modelini satışa sunma düşüncesinde.

POCO C3'TE NASIL ÖZELLİKLER OLACAK?

Poco C3 modeli giriş seviyesinde özellikleriyle ülkemizde de satışta olan Redmi 9 modelini andırıyor. Hatta tasarımıyla da iki telefon oldukça benzer.

Geçtiğimiz gün Bluetooth sertifikası alırken görünen model özellikleriyle de Xiaomi Redmi 9 modeli ile neredeyse birebir aynı.

MediaTek tabanlı bir yongayla gelen telefonda FHD+ çözünürlükte 6.53 inçlik IPS LCD panel bulunuyor. Damla çentik tasarımının tercih edildiği model 5000 mAh’lık devasa bir pilden güç alıyor.

İŞTE POCO C3'ÜN MUHTEMEL FİYATI

Xiaomi’nin Poco C3 modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı şimdilik muamma. Lakin Poco C3 ile aynı standartlarda olan Redmi 9 ülkemizde 3000TL civarı fiyatlardan satılmakta. Dolayısıyla Poco C3 Türkiye’de satışa sunulursa fiyatı 3 aşağı 5 yukarı Redmi 9 ile aynı olacaktır.

Son dönemde satışa sunulan akıllı telefonların genel fiyat aralığı 2500 TL ile 3000 TL arasında konumlanmaya başladı. Görünen o ki birkaç yıla kadar en ucuz telefonlar bile 3000 TL üzeri fiyatlardan Türkiye pazarına giriş yapacak.

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