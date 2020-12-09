Xiaomi Poco F2 Pro için yeni güncelleme

Akıllı telefon pazarındaki etkinliğini günden güne arttırmaya devam eden Xiaomi, yan markalarıyla gücüne güç katıyor. Bilindiği üzere Çinli üreticinin Redmi, Poco ve Black Shark olmak üzere bazı yan kuruluşları bulunmakta.

Bu yan markalar kendi benliğini oluşturmaya çalışsalar da özünde Xiaomi’ye bağlılar. Keza hem Redmi, hem de Poco modellerinde Xiaomi izlerini net bir şeklide görebiliyoruz. Hali hazırda iki marka da modellerinde Xiaomi’nin arayüzü MIUI’ya yer veriyorlar.

Xiaomi bir süre önce Poco’nun üst segment modeli F2 Pro’yu Türkiye’de de satışa sunmuştu. Şimdi ise bu modele bir güncelleme geleceği açıklandı.

Xiaomi Poco F2 Pro’yu bir süre önce Çin’de güncellemişti. Gelen güncelleme ile F2 Pro da MIUI 12 destekli Android 11’e kavuşmuştu. Şimdi ise Xiaomi bu güncellemeyi Avrupa’ya getirmeyi amaçlıyor.

Muhtemelen Avrupa’da yer alan Poco F2 Pro cihazları kademeli olarak 1 hafta içerisinde güncelleneceklerdir. Şimdilik beklemek en doğrusu.

Bu arada dip not olarak ufak bir hatırlatmada bulunalım. Söz konusu Xiaomi olduğunda güncelleme tarafında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla güncellemeyi yapmadan önce bir süre beklemenizi tavsiye ederiz. Böylece bir sorun varsa sorunsuz güncellemeyi bekleme fırsatınız da olacaktır. Elbette yine de tercih siz kullanıcıların.

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