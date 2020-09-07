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Xiaomi Poco M2 6 GB RAM’le geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin 8 Eylül’de tanıtacağı Poco M2 modeli 6 GB RAM’le gelecek. İşte Xiaomi Poco M2 ile ilgili son detaylar.

Xiaomi Poco M2 6 GB RAM’le geliyor

Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olan Poco model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Genel olarak Hindistan’da ses getiren Poco’nun yeni üyesi ise M2 olacak.

Poco M2 büyük bir aksilik yaşanmazsa 8 Eylül’de yani yarın resmiyet kazanmış olacak. Geçtiğimiz gün Poco Hindistan’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım sayesinde daha çıkmadan telefonun bazı özellikleri de kesinleşmiş oldu.

POCO M2 6 GB RAM İLE GELECEK

Telefonun kesinleşen özelliklerinden biri RAM miktarı. Poco’nun Hindistan hesabından yapılan paylaşıma göre M2, 6 GB RAM ile gelecek. Bu miktarın günümüz orta segment modeller için yeterli olduğu söylenebilir. Zira halihazırda 4 GB RAM’e sahip pek çok model de kusursuza yakın performanslar sergileyebiliyor.

Telefonla ilgili kesinlik kazanan bir diğer başlık ise ekran çözünürlüğü. Malum Xiaomi zaten pek çok orta segment modelinde FHD+ kalitesinde bir çözünürlüğe yer veriyordu. Nitekim bu durum Poco M2 modelinde de değişmemiş.

Poco M2’de Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alacak. Şimdilik telefonun kesinleşen özellikleri bunlar. Fakat sadece 1 gün sonra Poco M2’ye dair tüm detaylar netlik kazanmış olacak.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Poco’nun bazı modelleri ülkemizde satışa sunulurken bazıları ise sunulmuyor. Yani bu yüzden M2’nin kesinlikle Türkiye’de satışa çıkacağına dair bir söylemde bulunamıyoruz.

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