Xiaomi Pocophone F1 fiyatı belli oldu!

Sonunda beklenen gün geldi. Teknik özellikleri ile biri olarak gösterilen Pocophone F1, kısa süre önce VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katında açılan Mi Store’da 9 Ekim Salı günü, 3.499 TL’lik fiyatıyla satışa sunulacak.

Pocophone F1, 6.18 inçlik ekran, 1080x2246 (FHD+) Pixel ekran çözünürlük, 403 PPI piksel yoğunluğu, kapasitif ekranı ve çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çentikli (Notch) çerçevesiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi Pocophone F1, fiyat performans olarak oldukça uygun bir telefon.

Xiaomi Pocophone F1 Türkiye fiyatı belli oldu!

Android 8.1 (Oreo) mevcut ve Android 9.0 (Pie) yükseltilebilir işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) yonga seti, Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385) ana işlemcisi, 64 bit işlemci mimarisi, 8 çekirdek CPU sistemi, Adreno 630 grafik işlemcisi, 6 GB belleği ve 64 GB dahili depolama sistemi ile büyük beğeni toplayan Pocophone F1, tasarım konusunda da kabul edilebilir bir görünüşe sahip.

Fiyat performans canavarı!

Pocophone F1, 182 gramlık ağırlığının yanı sıra suya dayanıklılık özelliği ile birlikte jiroskop hall sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer ve ortam ışığı sensörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Batarya konusunda da geri kalmayan telefon, 4000 mAh’lik batarya kapasitesi ile kullanıcılara uzun süreli kullanım hedefi belirliyor.

Pocophone F1, 3.499 TL’lik satış fiyatı ile 9 Ekim Salı gününden itibaren VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katındaki ilk yetkili Mi Store üzerinden ulaşılabilir olacak.

Kaynak: Teknolojioku

