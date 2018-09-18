Xiaomi Redmi 6 Pro özellikleri netleşti

Geçtiğimiz yıl başarılı bir satış stratejisiyle, global pazarda en çok telefon satan 4 üreticiden biri olan Xiaomi, şu aralar model yelpazesini genişletmekle meşgul. Özellikle orta segmentteki cihazlarıyla geniş kitlelere ulaşan Çinli üretici, yeni modelleriyle müşteri portföyünü biraz daha büyütmek istiyor. Bu bağlamda Hindistan’a özel olarak tanıtılması planlanan Xiaomi Redmi Note 6 Pro ve benzeri cihazlara daha fazla iş düşüyor.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan’a özel olarak satışa sunulacağı belirtilen Xiaomi Redmi Note 6 Pro’nun özellikleri kesinleşti. Buna göre Redmi Note 6 Pro gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 660 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise min. 64GB olacak.

2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde 19:9 en boy oranına sahip 6.26 inçlik FullHD+ ekran ile gelecek olan telefonun arka kısmında 12MP + 5MP’lik çift kamera modülü yer alacak.

20MP + 2MP’lik çift ön kamerası ile selfie konusunda rakiplerine göz dağı veren Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 4000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek.

Xiaomi henüz Redmi Note 6 Pro’yu ne zaman tanıtacağını açıklamış değil. Fakat bu telefonun Hindistan’ın akabinde global pazara gelmesine de kesin gözüyle bakılıyor.

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