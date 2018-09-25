Xiaomi Redmi 6 Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi’nin diğer modellerinde olduğu gibi fiyat performans oranıyla dikkat çeken modeli, 5,4 inç 18:9 formatında HD+ ekran taşıyan ve gücünü MediaTek Helio P22 yonga setinden alıyor.
Xiaomi Redmi 6 teknik özellikleri
İşlemci: MediaTek Helio P22
RAM: 3GB/4GB
Depolama: 32GB/64GB
Ekran: 5.45 inç HD+
Arka Kamera: 12MP+5MP
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
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