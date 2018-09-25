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Xiaomi Redmi 6 Türkiye fiyatı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Arkasındaki 12 + 5 Megapiksellik dual kamerasıyla dikkat çeken cihazın 3 GB RAM / 32 GB depolama sunan modeli 1.459 TL, 3 GB RAM / 64 GB’lık depolama sunan modeli ise 1.819 TL’den n11.com’da satışa sunuldu. Ancak bu fiyatın ithalatçı garantili model için geçerli olduğunu belirtelim. Resmi distribütör fiyatı haliyle daha yüksek olacaktır.

Xiaomi Redmi 6 Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi’nin diğer modellerinde olduğu gibi fiyat performans oranıyla dikkat çeken modeli, 5,4 inç 18:9 formatında HD+ ekran taşıyan ve gücünü MediaTek Helio P22 yonga setinden alıyor.
Xiaomi Redmi 6 teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P22
RAM: 3GB/4GB
Depolama: 32GB/64GB
Ekran: 5.45 inç HD+
Arka Kamera: 12MP+5MP
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Redmi 6

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