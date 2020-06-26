HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Redmi 9, ana vatanında yeni RAM seçeneği ile satışa sunuldu

Xiaomi Redmi 9, ana vatanında yeni RAM seçeneği ile satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Xiaomi‘nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı telefonu ile karşımıza çıkmıştı. Xiaomi Redmi 9 olarak isimlendirilen bu model ülkemizde de satışa sunulmuştu.

Xiaomi Redmi 9, ana vatanında yeni RAM seçeneği ile satışa sunuldu

Türkiye’de ve diğer Avrupa ülkelerinde 4 GB RAM opsiyonu ile satışa sunulan telefon, bugün ana vatanı Çin’e özel bir sürpriz yaptı.

Redmi 9’un Çin’de artık 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama birimli sürümü satılmaya başlanacak. Gücünü sekiz çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan MediaTek Helio G85 yonga setinden alan telefon kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel Samsung GM1 sensör f/1.79 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram, 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik kamera bulunuyor.

YENİ REDMİ 9 TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Türkiye’de 6 GB RAM‘li sürümünün satılacağını düşünmüyoruz. Yüksek kurlar ve vergilerden dolayı fiyatları artık uygun tutamayan Xiaomi, 6 GB RAM’li sürümü de getirip fiyatı daha fazla yükseltmek istemeyecektir.

Türkiye genelinde havaalanlarında koronavirüs test merkezleri açılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalıSaat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı
Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu?Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor'da arabayı kazanan belli oldu!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Survivor finali için Acun Ilıcalı'ya şaşırtan teklif!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

Ünlü profesörden kritik açıklama: Kırık harekete geçti

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Hırsız – polis kovalamacaları devam ediyor

Need for Speed'nin en sevilen oyunu geri dönüyor!

Güvenlik uzmanlarından Android kullanıcılarına: Bu 47 oyunu hemen silin!

Uzmanlar önemle uyardı: Bunları telefonunuzdan hemen silin!

Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı

Saat başı yaklaşık 300 TL kazandıran TV kanalı

Bu kadarı da olmaz: Apple, iPhone 12'nin kutusuna şarj cihazı koymayabilir!

Yeni iPhone'larda tartışma yaratacak eksiklik!

iOS 14 ile iPhone'lar zil ve alarmları da duyacak!

iPhone'lar artık sizin yerinize duyacak! Peki nasıl?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.