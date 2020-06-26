Xiaomi Redmi 9, ana vatanında yeni RAM seçeneği ile satışa sunuldu

Türkiye’de ve diğer Avrupa ülkelerinde 4 GB RAM opsiyonu ile satışa sunulan telefon, bugün ana vatanı Çin’e özel bir sürpriz yaptı.

Redmi 9’un Çin’de artık 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama birimli sürümü satılmaya başlanacak. Gücünü sekiz çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan MediaTek Helio G85 yonga setinden alan telefon kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel Samsung GM1 sensör f/1.79 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram, 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik kamera bulunuyor.

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Türkiye’de 6 GB RAM‘li sürümünün satılacağını düşünmüyoruz. Yüksek kurlar ve vergilerden dolayı fiyatları artık uygun tutamayan Xiaomi, 6 GB RAM’li sürümü de getirip fiyatı daha fazla yükseltmek istemeyecektir.

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