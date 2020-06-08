Xiaomi Redmi 9, bir e-ticaret sitesinde listelendi

Telefon Helio G80 yonga setinden gücünü alıyor. Xiaomi Redmi 9, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile 4GB RAM ve 64GB depolama alanı seçenekleri ile geliyor. Bununla birlikte harici depolama özelliği sayesinde kapasiteyi bir miktar daha arttırmanız mümkün.

REDMİ 9 ÖZELLİKLERİ

Aşağıda da görülebileceği gibi Xiaomi Redmi 9 6.53 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğe sahip damla çentikli bir ekran ile gelecek. Damla çentiğin arkasında yer alacak olan kamera 8MP çözünürlüğünde. Telefonun arka gövdesinde yer alan kamera kurulumu Redmi K30 ve Redmi Note 8 Pro’nun karışımı gibi. Telefonun arka gövdesinde 13 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram aralığına sahip bir ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı lens, 5MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor.

Redmi 9 üç farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. 5020mAh’lık devasa bir bataryaya sahip ve bu batarya USB Type -C kablo ile birlikte hızlı şarj edilebilecek. Hızlı şarj kapasitesi 18W ile sınırlı. Telefonun diğer özellikleri arasında arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucu, AI Yüz Tanıma Kilidi, IR Blaster, çift SIM desteği ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor.