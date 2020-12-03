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Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

03.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

Xiaomi Redmi 9 serisine yeni bir cihaz daha kazandırmayı planlıyor. İşte Xiaomi Redmi 9 Power ile ilgili detaylar.

Xiaomi uygun fiyatlı model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Redmi Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olmasına karşın, Xiaomi’den fazla telefon satmaya başladı. Nitekim Türkiye’de de benzer bir tablo mevcut.

Redmi modelleri bu kadar popüler olunca Xiaomi de bu kategorideki cihaz sayısını arttırma yoluna gitti. Öyle ki artık yeni bir model çıkarmak için sadece batarya değiştirmek bile yeterli oluyor. Bu duruma en net örnek ise Redmi 9 Power modeli.

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan Redmi 9 Power’ın özellikleri sızdırıldı. Cihazın özellikleri itibariyle Redmi 9 ile birebir aynı olduğu ortaya çıktı. Tek fark ise Redmi 9 Power’a ismini veren 6000 mAh’lık batarya.

REDMİ 9 POWER ÖZELLİKLERİ

Xiaomi’nin yeni modeli sızıntılara göre gücünü Qualcomm tarafından desteklenen Snapdragon 662 yonga setinden alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB. Dileyen kullanıcılar için 8GB RAM ve 256GB’lık ikinci bir opsiyon da mevcut.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.53 inçlik ekranla gelen telefonda IPS LCD panel tercih edilmiş.

Cihazın arka yüzünde 48MP + 8MP + 2MP’lik üçlü bir kamera kurulumu var. Selfie kamerası ise 8MP.

Henüz tam belli olmasa da Redmi Power fiyatının 130 euro civarında olması bekleniyor. Bu telefonun Çin dışındaki ülkelerde satışa çıkması da muhtemel. Bekleyip göreceğiz.

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