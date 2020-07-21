Xiaomi Redmi 9 Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi 9, Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin en önemli kozlarından biri. Zira, giriş/orta seviye seviye bir akıllı telefon olan Redmi 9, özellikler tablosu ile segmentindeki birçok cihazla arasında olan rekabeti güçlendirdi. Bu rekabet sonrası Redmi, özellikle Hindistan gibi pazarlarda Redmi 9 ile iyi bir satış başarısı yakaladı. Xiaomi Türkiye takipçileri de Redmi 9'un Türkiye'de satışa çıkacağını anı bekliyorlardı. Nitekim, Xiaomi Türkiye'den yapılan açıklama ile hem Redmi 9'un Türkiye fiyatı hem de Redmi 9 ne zaman satışa çıkacak? sorusunun cevabı belli oldu.

REDMİ 9 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Redmi 9 demişken, özelliklerinden bahsetmeden geçmek olmaz. Redmi 9, 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekrana sahip. Bu ekran çentikli bir yapıda. Çentikte ise telefonun 8 MP çözünürlüğündeki kamerası bulunuyor. Redmi 9'un kalbinde ise MediaTek Helio G80 işlemcisi, 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefon gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5020 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. Redmi 9'un arka kameraları ise 13 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Ayrıca Telefonda yan tarafa entegreli bir parmak izi okuyucusu, 3,5 mm jack girişi, IR sensör ve microSD kart girişi mevcut.