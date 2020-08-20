Xiaomi Redmi 9 Türkiye’de uygun fiyatıyla satışta! İşte Redmi 9'un fiyatı

Telefonun 64 GB’lık sürümü Türkiye’de 2.899 TL‘den raflardaki yerini aldı. 2 yıl boyunca Xiaomi Türkiye garantisi olan bu telefon bakalım bizlere özellikleri ile neler sunuyor?

XİAOMİ REDMİ 9'UN ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.53 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Gücünü 2 x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 2GHz 6x Cortex-A55 çekirdeklerinin oluşturduğu MediaTek Helio G80’den alan telefonda 4 GB RAM bulunuyor.

13 Megapiksel f/2.2 diyafram ana + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel 4 cm makro lens f/2.4 diyafram arka ve 8 Megapiksel f/2.2 diyafram ön kamera ile gelen bu telefonda Android 10 işletim sistemi bulunuyor. MIUI 11 ile gelen telefon çok yakında MIUI 12 güncellemesine de kavuşacak.

18W hızlı şarj desteki 5.020 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyu dolu dolu bir deneyim sunacak olan telefon bu uygun fiyatı ile çok iş yapacak gibi görünüyor.

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