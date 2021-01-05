Xiaomi Redmi 9T, ocakta gelişinin ipucunu verdi

Xiaomi’den Redmi 9T ile ilgili herhangi bir haber olmasa da, söylentilere göre ürün, tamamen yeni bir akıllı telefon olmayacak. Onun yerine Redmi 9 Power, ek bir 2MP makro kamera ile yeniden yapılandırılmış Redmi Note 9 4G olarak gelecek.

REDMİ 9T ÖZELLİKLERİ

Bu doğruysa, Redmi 9T bir Snapdragon 662 SoC, 6,53 inç FullHD+ LCD ekran, 6,000 mAh pil ve toplam beş kamera ile gelecek. Çentik içinde 8MP'lik selfie kamera ve arkada bir 8MP ile birleştirilmiş 48MP birincil kamera ultra geniş, 2MP derinlik ve 2MP makro birimleri olacak.

Redmi 9T ayrıca YouTube’da bir kutu açılış videosunda yer almıştı. Redmi 9 Power’a benzediği için 9T’nin yeniden yapılandırılmış bir Redmi 9 Power olduğu söylentileri doğru olabilir. Ancak, 9T’nin tasarımı yalnızca Redmi 9 Power‘dan ödünç alması ve farklı iç kısımlara sahip olması ihtimali de söz konusu oluyor.

Durum ne olursa olsun, söylentilere göre 8 Ocak’ta açıklanmasına yaklaştıkça Redmi 9T hakkında muhtemelen daha fazla şey duyacağız gibi duruyor.

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