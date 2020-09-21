Xiaomi Redmi için çok önemli bir adım atıyor

Birkaç sene öncesine kadar ismini hayli sınırlı sayıda kişinin duyduğu Xiaomi, şimdilerde global pazarda en çok telefon satan ilk 4 şirket arasında bulunuyor. Elbette sizin de takdir edeceğiniz üzere bu başarı bir tesadüf değil.

Öte yandan Xiaomi’nin diğer üreticiler gibi sürekli reklam yapma gibi bir stratejisi de yok. Örneğin Xiaomi Redmi Türkiye pazarındaki büyüme hızını sürekli reklam yapma potansiyeline borçlu değil. Hatta Çinli üreticinin ülkemizde hiç reklam yapmadan bu kadar geniş kitlelere ulaştığını da söyleyebiliriz.

Peki bunu nasıl başardılar? Aslında gayet basit. Fiyatlarını genel itibariyle ortalamanın altında tutarak. Halihazırda Xiaomi’nin kendi ürünleri için belirlediği fiyatlar genel itibarıyla ortalamanın altında yer alıyor. Hal böyle olunca da herkes fiyat performans ürünü olarak Xiaomi modellerini tercih ediyor. Xiaomi şimdi bu yolda önemli bir adım daha atma peşinde.

XİAOMİ'NİN 108 MP KAMERASI BİR ALT SEGMENTE İNİYOR

Çinli üretici genel itibarıyla üst seviye modellerinde kullandığı 108 MP’lik kamera kurulumunu önümüzdeki dönemde Redmi modellerine taşıyacak. Böylece artık uygun fiyata 108 MP’lik kameraya sahip cihazlar satın almak mümkün olacak.

Halihazırda orta segmentte 108 MP kamera sahip cihazlar yok değil. Fakat Xiaomi kullanıcılara bu fiyatların çok daha aşağısında bir alternatif sunacaktır. En azından bizim beklentimiz bu yönde.

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