Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom, Mate 30’la aynı puanı aldı

Son yıllarda müşteri kitlesini hayli genişleten Xiaomi, Poco ve Redmi gibi yan markalarıyla da ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Redmi serisi ile fiyat performans tarafında milyonlarca kullanıcıya ulaşan Çinli üretici şimdiden zirveye göz kırpıyor diyebiliriz.

Çinli şirketin bu yıl içerisinde satışa sunduğu Xiaomi Redmi K30 Pro modeli geçtiğimiz gün DxOMark’ta boy gösterdi. Telefon kendinden beklenmeyecek bir şekilde geçtiğimiz yıl satışa çıkan Mate 30 Pro ile aynı puanı aldı.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei Mate 30 Pro geçtiğimiz yıl ortalama 120 puan alarak DxOMark’ta zirveye yerleşmişti. Redmi K30 Pro da aynı Mate 30 gibi 120 puan almayı başardı.

DxOMark’ın test ekibi Redmi K30 Pro Zoom kamerasının fotoğraf performansına 129 puan verirken, video performansına ise 101 puan verdiler.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Redmi K30 Pro Zoom modelinde 64 MP, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, (telefoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13 MP, 13mm (ultra geniş), 2 MP, (derinlik) özelliklerine sahip 4’lü ana kamera modülü yer alıyor.

Mafia: Definitive Edition için geri sayım

