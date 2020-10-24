Xiaomi Redmi K30S satışa çıkıyor

Xiaomi Redmi’nin yeni üst seviye modelinin özellikleri ve çıkış tarihi nihayet netlik kazandı. Redmi K30S ismiyle satışa sunulacak olan modelde daha önce de sızdırılan bilgilerde olduğu üzere Snapdragon 865 yonga seti kullanılacak. Telefonda 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM opsiyonu bulunacak. Dahili depolama tarafında ise 128GB’lık tek bir seçenek yer alıyor. Xiaomi’nin 12GB RAM üzerine de çalışmalar yaptığı fakat bu versiyonun bazı ülkelerde satışa sunulacağı belirtiliyor.

1080p çözünürlüğünde 6.67 inçlik bir ekranla gelecek olan telefonda 5000 mAh’lık batarya yer alacak. Bu batarya 33W hızlı şarj teknolojisiyle desteklenecek. Bu sayede telefonun pili 1.5 saatin altında bir sürede tam şarja ulaşabilecek.

Telefonun ilk etapta Çin’de satışa sunulması planlanıyor. Arından Asya ve Pasifik ülkeleri de Redmi’nin yeni üst seviye modeliyle tanılacak. Muhtemelen Redmi bu modelini Türkiye’de de satışa sunacaktır.

Xiaomi’nin yeni reddi modelini Çin pazarında 27 Ekim’de satışa sunması bekleniyor. Önümüzdeki Aralık ayında ise telefonun Asya pazarındaki ülkelerde kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenmekte.

Redmi modellerinin uygun fiyat aralığı sayesinde geniş kullanıcı kitlelerine ulaştığı zaten biliniyor. Muhtemelen Xiaomi bu modelinde de uygun bir fiyat etiketine yer verecektir. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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