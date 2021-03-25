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Xiaomi Redmi Note 10 ailesi Türkiye'de tanıtıldı! İşte fiyatları ve özellikleri

25.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Türkiye, Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 5G ve Note 10 Pro'yu Türkiye'de görücüye çıkarttı. Bir lansman düzenleyen Xiaomi Türkiye, lansmanda Redmi Note 10'un fiyatı ile birlikte Redmi Note 10 Pro'nun fiyatını açıkladı. İşte akıllı telefonların tüm detayları.

Xiaomi Redmi Note 10 ailesi Türkiye'de tanıtıldı! İşte fiyatları ve özellikleri

Xiaomi Redmi Note 10 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Xiaomi Türkiye ise Redmi Note 10 ailesi için çok geçmeden müjdeyi vermiş ve telefonların Türkiye'ye geleceğini aktarmıştı. 25 Mart'ı yani bugünü işaret eden şirket, saatler 15:00'ı gösterdiğinde 'Redmi Note 10 lansman etkinliği'ni başlattı ve Redmi Note 10 ile birlikte Redmi Note 10 ailesinin 3 üyesi Türkiye'de tanıtıldı.

Redmi Note 10 özellikleri

REDMİ NOTE 10 TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10'un özelliklerinden bahsederek başlayalım isterseniz. Akıllı telefon, 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED DotDisplay bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 678 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ön tarafındaki çentikte 13 MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapan Redmi Note 10, gerekli olan enerjisini ise 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden karşılıyor. Telefonun arka tarafında 48 MP geniş açılı ana kamera +8 MP ultra geniş açılı kamera +2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanan bir kamera kurulumu bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ise ekran güç düğmesinde.

Redmi Note 10S

İŞTE REDMİ NOTE 10S'İN ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 ailesinin bir diğer üyesi olan Redmi Note 10S, 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden güç alıyor. 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olan telefonun arka tarafında 64 MP ana kameralı dörtlü bir kamera kurulumu var.

Redmi Note 10 Pro özellikleri

REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Redmi Note 10 Pro'da ise 6.67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED DotDisplay bir ekran var. Telefon Redmi Note 10'a nazaran gücünü Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında 6GB/8GB RAM ve 64GB/128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Redmi Note 10 gibi nokta çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Note 10 Pro, nokta çentiğinde 16 MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Telefon arka tarafındaki kamera adacığında 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü sunuyor. Son olarak Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile gelen telefonun 33W hızlı şarj destekli 5.020 mAh'lik bir pile sahip olduğunu, parmak izi okuyusunu ise güç tuşunda taşıdığını belirtelim.

Redmi Note 10 5G

XİAOMİ'DEN 5G SÜRPRİZİ: REDMİ NOTE 10 5G

Redmi Note 10 5G, Türkiye'de kullanıma girmesi planlanan 5G teknolojisine hazır bir telefon. Telefon 6.5 inçlik Full HD+ 90 Hz bir ekrana sahip. MediaTek Dimensity 700 5G işlemcisinden güç alan telefon, 48 MP ana kamerasıyla öne çıkan üçlü bir kamera kurulumu ile geliyor. 5000 mAh pile sahip olan Redmi Note 10 5G'in özel renkleri de bulunuyor.

REDMİ NOTE 10 AİLESİNİN FİYATI BELLİ OLDU

Redmi Note 10'un ve Redmi Note 10 Pro'nun fiyatı Xiaomi Türkiye tarafından açıklandı. Buna göre fiyatlar şu şekilde:

Redmi Note 10 fiyatı
4 GB RAM + 64 GB dahili depolama: 2999 TL
4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 3199 TL
6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 3399 TL

Redmi Note 10 Pro fiyatı
6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 3799 TL
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 3999 TL

Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 Pro, mart ayı sonundan itibaren pek çok satış kanalı aracılığıyla kullanıcılarla buluşacak. Redmi Note 10S ve Redmi Note 10 5G ise yakın bir tarihte satışa çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Türkiye
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