Xiaomi Redmi Note 10 ailesi Türkiye'de tanıtıldı! İşte fiyatları ve özellikleri

Xiaomi Redmi Note 10 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Xiaomi Türkiye ise Redmi Note 10 ailesi için çok geçmeden müjdeyi vermiş ve telefonların Türkiye'ye geleceğini aktarmıştı. 25 Mart'ı yani bugünü işaret eden şirket, saatler 15:00'ı gösterdiğinde 'Redmi Note 10 lansman etkinliği'ni başlattı ve Redmi Note 10 ile birlikte Redmi Note 10 ailesinin 3 üyesi Türkiye'de tanıtıldı. REDMİ NOTE 10 TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI! İŞTE ÖZELLİKLERİ Redmi Note 10'un özelliklerinden bahsederek başlayalım isterseniz. Akıllı telefon, 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED DotDisplay bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 678 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ön tarafındaki çentikte 13 MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapan Redmi Note 10, gerekli olan enerjisini ise 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden karşılıyor. Telefonun arka tarafında 48 MP geniş açılı ana kamera +8 MP ultra geniş açılı kamera +2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanan bir kamera kurulumu bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ise ekran güç düğmesinde.

İŞTE REDMİ NOTE 10S'İN ÖZELLİKLERİ Redmi Note 10 ailesinin bir diğer üyesi olan Redmi Note 10S, 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden güç alıyor. 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olan telefonun arka tarafında 64 MP ana kameralı dörtlü bir kamera kurulumu var. REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR Redmi Note 10 Pro'da ise 6.67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED DotDisplay bir ekran var. Telefon Redmi Note 10'a nazaran gücünü Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında 6GB/8GB RAM ve 64GB/128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Redmi Note 10 gibi nokta çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Note 10 Pro, nokta çentiğinde 16 MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Telefon arka tarafındaki kamera adacığında 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü sunuyor. Son olarak Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile gelen telefonun 33W hızlı şarj destekli 5.020 mAh'lik bir pile sahip olduğunu, parmak izi okuyusunu ise güç tuşunda taşıdığını belirtelim.