Xiaomi Redmi Note 10 onaylandı

Xiaomi Hindistan, mart ayında Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max‘i resmi olarak kullanıcılara duyurmuştu. Senenin en çok beklenen cihazlarından biri olan Redmi Note 10 için nihayet tarih bilgisi edindik.

Sızıntılara göre merakla beklenen cihaz yüksek ekran tazeleme hızına sahip. BIS sertifikaları, M2101K6I model numarasının Redmi Note 10 Pro 5G modeline ait olduğunu öne sürüyor. Ayrıca bu sertifikalara göre M2101K7AI model numarası, Redmi Note 10 4G anlamına gelebilir.

REDMİ NOTE 10 SERİSİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ

İddialara göre Note 10 modeli gücünü Snapdragon 732G işlemciden alıyor. Note10 Pro ise Snapdragon 765G 5G karşımıza çıkıyor. Note 10 Pro, 6 GB RAM ile 64 GB depolama, 6 GB RAM ile 128 GB depolama ve 8 GB RAM ile 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Telefon için üç farklı renk seçeneği mevcut. Hintli haberci Ishan Agarwal’e göre Xiaomi, yeni çıkacak Redmi Note 10 serisi akıllı telefonlarını Hindistan’da son derece “agresif” bir fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor. Amaç ise hızla büyüyen Realme markasıyla rekabet etmek. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen cihaz fiyat performans olarak kıyaslandığında kullancılarını memnun edeceğe benziyor. Çinli teknoloji devi ürünü mart ayında tanıtacağına göre, yakında teaser videolar çoğalacaktır.

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