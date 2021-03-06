Xiaomi Redmi Note 10 Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen yeni Redmi Note modellerini sonunda tanıttı. Xiaomi düzenlediği online etkinlikte Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max modellerini görücüye çıkardı.

Zaten telefonların özellikleri çok önceden sızdırılmıştı. Dolaysıyla tanıtım esnasında da bizi çok şaşırtacak birşey duyurulmadı. Tahmin edildiği üzere 3 telefonda da Qualcomm’un yeni nesil 7XX seri işlemcisi bulunuyor. Redmi Note serisinin AMOLED ekranla tanıtşığı modellerin Avrupa fiyatları da belli oldu. Peki bu cihazların ülkemizdeki fiyatları ne kadar olacak? Bizlerin asıl merak ettiği konu bu.

Xiaomi henüz bu cihazların Türkiye fiyatına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Fakat genel olarak cihazların ülkemizdeki fiyatlarıyla ilgili bazı tahminler mevcut.

Pro Max’in Hindistan fiyatı yaklaşık olarak 261 dolardan başlayacak. Lakin biliyoruz ki Xiaomi Hindistan için özel bir fiyat politikası uyguluyor. Yani direkt olarak bu fiyatı baz alıp Türkiye fiyatını tahmin etmek pek doğru olmayacaktır.

Lakin 300 dolarlık etiket üzerinden konuşursak Redmi Note 10 Pro Max’ın ülkemizde de 4000 – 4500 TL bandından satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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