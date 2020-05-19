Xiaomi, Redmi Note 10 üzerinde çalışıyor

TENAA’da yer alan bilgilere göre Redmi Note 10, 6,57 inç büyüklüğünde 20:9 en boy oranına sahip FHD çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kameralardan ana kameranın 48MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığında olması bekleniyor. Ön panelde yer alan 16MP çözünürlüğündeki kamera damla çentikli tasarıma sahip. Aslında Note 9S’teki delikli kamera tasarımının neden terk edildiği merak ediliyor. TENAA’da yer alan bilgilerden bir tanesi de batarya kapasitesi. Telefonda 4.420 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu batarya 22.5W hızlı şarj desteğine sahip. Yine Note 9s’le karşılaştırmak gerekirse batarya kapasitesinde düşüş söz konusu. Redmi Note 9s’te yer alan batarya 5020 mAh’tı.

TELEFONUN YONGA SETİ NE OLACAK?



TENAA’da yer almayan ancak oldukça merak edilen bilgilerden bir tanesi de donanım kısmı. Telefon gücünü hangi yonga setinden alacak ? Bu konuda ortaya çıkan ilk iddia telefonun MediaTek tarafından yeni geliştirilen ve henüz tanıtılmayan Dimensity 820 işlemciye yer verecek olması. İddialara göre Dimensity 820, 2.6 GHz iki ana çekirdek, 2.2 GHz iki büyük ve 2.0 GHz dört küçük çekirdek bulunduracak. Ayrıca yonga setinde 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 birleşimini kullanacak. Ancak bunların hepsi bir iddia. Yeni Redmi Note 10 akıllı telefonun Dimensity 820 işlemci kullanıp kullanmayacağı yakın zamanda belli olacak. Son olarak telefonun 6G/8GB RAM ve 64GB/128GB/256GB depolama alanına sahip farklı seçenekleri olacak.

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