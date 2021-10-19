Xiaomi Redmi Note 11 Pro için ilk bilgiler ortaya çıktı

Redmi Note serisinin yeni telefon modelleri için geri sayım başladı. Sızdırılan bilgilere göre Redmi’nin yeni Note modelinde hayli dikkat çekici özellikler bulunacak.

XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO ÖZELLİKLERİ

İddialara göre Redmi Note 11 Pro, MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Dimensity 920 yonga setinden güç alacak. Bu yonga setine minimum 6GB RAM eşlik edecek. Dileyen kullanıcılar için 8GB RAM’e sahip ikinci bir versiyon da bulunacak.

Dahili depolama tarafında kullanıcılara 2 farklı opsiyon sunulacak; 128GB ve 256GB. 5000 mAh bataryadan beslenecek olan telefonda 67W hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Daha önce bazı mecralarda Redmi Note 11 Pro’nun 120W hızlı şarj desteği ile geleceğine dair bazı iddialar da vardı. Yani şarj tarafında hala soru işaretleri var diyebiliriz.

120Hz’lik OLED ekran ile gelecek olan telefonda delikli ekran tasarımından faydalanılacak. Cihazın Çin’de 248 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.

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