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Xiaomi Redmi Note 8 2021 resmiyet kazandı! İşte özellikleri ve fiyatı

25.05.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Redmi Note 8 2021'in tüm özelliklerini resmi sitesi üzerinden paylaştı. Milyonlarca kişi tarafından satın alınan Redmi Note 8'in güncellenmiş versiyonu olan Redmi Note 8 2021, birçok yeni özelliğe sahip. İşte Redmi Note 8 2021'in özellikleri hakkında bilinmesi gereken her şey.

Xiaomi Redmi Note 8 2021 resmiyet kazandı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Redmi Note 8 2021 için adeta takipçilerine müjde vermiş ve telefonun yenilenmiş bir versiyonunu tanıtacağını ima etmişti. Bunun ardından, pek çok kişi Xiaomi'nin geçmişinde önemli bir yer edindiği belirtilen Redmi Note 8'in yeni modelinin tam olarak hangi özelliklere sahip olduğunu merak etmeye başlamıştı. Şirket, telefona dair bazı bilgileri paylaşsa da Redmi Note 8 2021'in tüm özellikleri bugün resmiyet kazandı.

REDMI NOTE 8 2021'İN ÖZELLİKLERİ SIRALANDI

Redmi Note 8 2021'in özellikleri arasında 6.3 inçlik FHD+ Dot Drop display ekran var. Bu ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve ilk modelde olduğu gibi bir damla çentiğe ev sahipliği yapıyor. Telefondaki en büyük yenilik ise teknik özellikler kısmında karşımıza çıkıyor. MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alan Redmi Note 8 2021, 4GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı sunuyor.

Xiaomi Redmi Note 8 2021 özellikleri

Yeni Redmi Note 8 2021'in arka tarafında bizi yine dikey bir şekilde yerleştirilmiş dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralar 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 13 MP çözünürlüğünde bir kamera var. Bu noktada telefonun parmak izi okuyucusuna ek olarak, yüz tanıma işlevi sunabildiğini de ekleyelim.

Redmi Note 8 2021 kamera

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile gelen Redmi Note 8 2021, enerjisini 18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryadan karşılıyor. Telefon üç farklı renk seçeneğine de sahip.

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İŞTE REDMI NOTE 8 2021'İN FİYATI

Redmi Note 8 2021'in fiyatı 169 dolardan başlıyor. Tabii bu fiyat, 64 GB dahili depolama alanına sahip model için geçerli oluyor. 128 GB'lık model için ise 189 dolar ödemek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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