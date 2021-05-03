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Xiaomi Redmi Note 9 Pro alev aldı!

03.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Redmi Note 9 Pro cihazı en çok kullanılan Redmi Note cihazları içerisinde yer alıyor. Ancak bu durum onun aniden alev almasına engel değil. Hadi gelin gerçekten yaşanmış bir olaya birlikte bakalım.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro alev aldı!

Xiaomi Redmi Note 9 Pro, beklenmeyen bir şekilde patladı. Hindistan’da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bugüne kadar birçok cihazın kendiliğinden alev aldığı veya patladığı biliniyor. Ancak bunun genellikle bazı nedenlerden kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Apple'ın iPhone modelleri dahi kendiliğinden alev alma ihtimaline sahip. Elbette bu son derece düşük bir ihtimal. Geçtiğimiz günlerde Priyanka Pavra isimli bir Redmi Note 9 Pro kullanıcısı ise talihsiz bir olayla karşılaştı.

Redmi-Note-9-Pro

Normal şartlarda herhangi bir akıllı telefon markasından beklenen cihazı değiştirmeleri yönündedir. Fakat Xiaomi böyle yapmadı.

ARIZA KAPSAMINA GİRMEDİ

Müşteri temsilcisi telefonu kendiliğinden alev alan kişi ile görüştü ve bunun müşteri kaynaklı hasar olduğunu söyledi. Yani arızayı sahiplenmedi. Bu durum Xiaomi şirketine soruldu. Firma yaptığı açıklamada cihazda oluşan hasarın bir dış güç kaynaklı olduğunu söyledi.

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Patlayan cihaza bakıldığında yanıklar ve kararmalar olduğu rahatlıkla görülebiliyor. Ancak Xiaomi bu konuda sorunun bataryadan değil kullanıcıdan kaynaklı olduğunu söylüyor. Üstelik kendi düşüncesinde son derece ısrarcı. Peki sizce şirket ne yapmalı? Kendi akıllı telefonunuzun yanma ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz?

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yangın akıllı telefon Xiaomi Hindistan
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