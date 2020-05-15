HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite Türkiye'de! İşte Türkiye fiyatları

Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite Türkiye'de! İşte Türkiye fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

Xiaomi Türkiye, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Böylece Redmi Note 9 Pro'nun fiyatı ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın fiyatı belli oldu.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite Türkiye'de! İşte Türkiye fiyatları

Xiaomi Türkiye günler önce 15 Mayıs günü (bugün) yapacağı Türkiye lansmanının duyurusunu yapmıştı. Bu lansmanda Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın Türkiye topraklarına giriş yapması bekleniyordu. Nitekim beklentiler doğru çıktı.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO VE XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE TÜRKİYE'DE

Xiaomi Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yaptığı lansmanda akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Akıllı telefonların görücüye çıkmasıyla birlikte Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre, Redmi Note 9 Pro'nun fiyatı 3299 TL olacak. Tabi bu 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip model için geçerli. Telefonun 128GB depolama alanıyla gelen modeli ise 3599 TL'den alıcı bulacak. Geçelim Xiaomi Mi Note 10 Lite'a.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10 LİTE FİYATI

Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın fiyatı ise 3699 TL olarak belirlendi. Tabi bu fiyat 6GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip model için geçerli. 128GB dahili depolama alanı isteyen Xiaomi Mi Note 10 Lite tüketicileri 3899 TL ödemek zorunda. Akıllı telefonlar Mayıs ayı içerisinde online satış kanalları ve Mi Store online mağazası üzerinden satışa çıkacak.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

XİAOMİ REDMİ NOTE 9S'İN FİYATI BELİRLENMİŞTİ

Xiaomi'nin lansmanda tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer akıllı telefon Xiaomi Redmi Note 9S ise lansman öncesi satışa sunulmuştu. Halihazırda online kanallar aracılığıyla satışta bulunan Redmi Note 9S'in 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 2.999 TL'den satışta bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
YouTube yürekleri ağızlara getirdi!YouTube yürekleri ağızlara getirdi!
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy A20s güncellendi: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

2020 listesinde bulunuyordu, yenisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Resmen açıklandı: NextVR artık Apple'ın!

Apple'dan dikkat çeken satın alma!

YouTube çöktü, yürekler ağza geldi!

YouTube yürekleri ağızlara getirdi!

Belli oldu! iPhone SE 2020'nin Apple'a maliyeti ne kadar?

Belli oldu! Yeni iPhone ne kadara mal oluyor?

İçi dışı bir: Xiaomi, Redmi K30 Pro'nun 'şeffaf' modelini paylaştı!

Xiaomi'den 'şeffaf' atak! Twitter'dan paylaştılar

Zoom'un rakibi Messenger Rooms çıktı! Messenger Rooms nasıl kullanılır?

Zoom'un merakla beklenen rakibi açıldı! Peki nasıl kullanılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.