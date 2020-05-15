Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite Türkiye'de! İşte Türkiye fiyatları

Xiaomi Türkiye günler önce 15 Mayıs günü (bugün) yapacağı Türkiye lansmanının duyurusunu yapmıştı. Bu lansmanda Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın Türkiye topraklarına giriş yapması bekleniyordu. Nitekim beklentiler doğru çıktı.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO VE XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE TÜRKİYE'DE

Xiaomi Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yaptığı lansmanda akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Akıllı telefonların görücüye çıkmasıyla birlikte Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre, Redmi Note 9 Pro'nun fiyatı 3299 TL olacak. Tabi bu 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip model için geçerli. Telefonun 128GB depolama alanıyla gelen modeli ise 3599 TL'den alıcı bulacak. Geçelim Xiaomi Mi Note 10 Lite'a.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10 LİTE FİYATI

Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın fiyatı ise 3699 TL olarak belirlendi. Tabi bu fiyat 6GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip model için geçerli. 128GB dahili depolama alanı isteyen Xiaomi Mi Note 10 Lite tüketicileri 3899 TL ödemek zorunda. Akıllı telefonlar Mayıs ayı içerisinde online satış kanalları ve Mi Store online mağazası üzerinden satışa çıkacak.