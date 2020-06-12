Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye'de! İşte Xiaomi Redmi Note 9 Türkiye fiyatı

Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 serisinin ana modeliydi. Ancak Xiaomi Türkiye'nin aldığı karar ile ilk olarak ülkemize Xiaomi Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modelleri ülkemize gelmişti. Redmi Note 9 ise yurt dışındaki satış macerasının ardından şaşırtan bir fiyat ile Türkiye'ye geldi.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Redmi Note 9 için bir lansman düzenleyen Xiaomi Türkiye, etkinlikte Redmi Note 9'un özelliklerine değindi. Redmi Note 9'un kameraları ile iyi bir fotoğraf ve video performansı sunduğunu söyleyen yetkililer, son olarak Redmi Note 9'un fiyatını açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 9 fiyatı 2,999 TL olacak. Tabi bu fiyat, Redmi Note 9'un 3 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip olan modeli için geçerli. 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip Redmi Note 9'a sahip olmak isteyenlerin ise 3,199 TL ödemesi gerekecek. Telefon Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9'da 6,53 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekranın altında ise MediaTek Helio G85 işlemci, modele göre değişen 3 GB / 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefon gücünü ise 22.5W hızlı şarj destekli 5.020 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Redmi Note 9'un kameraları ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde. Telefonun ön kamerasıyla da 13 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmek mümkün.

