Xiaomi RedmiBook Pro gündeme oturmayı başardı

Hakkında pek söylenti olmayan yeni Xiaomi RedmiBook Pro modeli, birdenbire bazı haberlere konu oldu. Apple MacBook alternatifi olacağı ifade edilen bu bilgisayarın, 200 milyon gibi ciddi satış rakamlarına ulaşan Redmi Note serisi ile entegre olabileceği söyleniyor. Ayrıca Apple ve Xiaomi arasında sağlam bir rekabet olacağı ifade ediliyor.

Küresel çapta teknoloji şirketlerinin birçok türde cihaz çıkardığı görülüyor. Mesela Apple sadece iPhone akıllı telefonlarla kalmıyor. Yine aynı şekilde Xiaomi şirketi sadece Redmi Note cihazları üretmiyor. Aynı zamanda güçlü bilgisayarlar piyasaya sürüyor.

XİAOMİ'NİN YENİ BİLGİSAYARI NASIL ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Bu cihazın tahmin edilenden çok daha fazla özelliğe sahip olması bekleniyor. Ancak şu an için karşımıza çıkan bazı özelliklerden bahsedebiliriz.

Intel core 11. Nesil serisi işlemci

RGB aydınlatma klavyeler

Nvidia Geforce MX450 ekran kartı

Alüminyum bir kasa

HDMI Konnektör

Bu özellikler henüz kesinleşmiş değil. Ancak yüksek ihtimalle bu özellikler yeni Xiaomi bilgisayarında yer alacak. Bilgisayarın özellikle Apple MacBook Pro ile tasarım açısından büyük bir benzerlik gösterdiği iddia ediliyor. Zaten Xiaomi tasarım açısından Apple ile büyük bir paralellik içinde.

Lansmandan hemen sonra özellikleri kesin olarak belli olacak bu cihazın daha çok iş için kullanılması düşünülüyor. Bu nedenle hem donanım hem de tasarım bakımından iş dünyası ile son derece uyumlu.

