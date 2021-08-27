HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi, rekor düzeyde yüksek bir gelir kaydetti

Xiaomi, rekor düzeyde yüksek bir gelir kaydetti

27.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran 2021 ile sona eren çeyrekte, Xiaomi, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 64’lük bir büyüme gördü. Ayrıca, net geliri bile yıllık yüzde 80’lik önemli bir artış gösterdi. Marka ayrıca akıllı telefon işinden elde ettiği gelirin 9,1 milyar ABD Dolarına ulaştı.

Xiaomi, rekor düzeyde yüksek bir gelir kaydetti

Şirket, ikinci çeyrekte 52.9 milyon akıllı telefon satış birimi sayesinde bu kayda değer sıçramayı gördü ve hatta Cupertino merkezli dev Apple’ı geçerek ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi haline geldi. 2021 yılının ikinci çeyreğinde, Xiaomi 87,8 milyar Yuan toplam gelir (kabaca 13,5 milyar ABD Doları) ve 6,3 milyar Yuan net kâr (kabaca 971 milyon ABD Doları) elde etti. Ayrıca, 2. çeyrekte satılan toplam 52,9 milyon adetten 12 milyonun üzerinde birinci sınıf amiral gemisi akıllı telefonu göndermeyi bile başardı.

Marka, 22 ülkede IoT ürün ve hizmet pazarlarına liderlik ediyor ve ilk kez Avrupa ve Güneydoğu Asya’da 1. sırada yer alıyor. Yurtdışı IoT ve Lifestyle ürünleri de yıllık yüzde 93,8 gelir artışı kaydederken, denizaşırı internet hizmetleri geliri de yüzde 96,8 arttı. Özellikle, şirket bir önceki yıla göre yüzde 56,5 artan bu çeyrekte büyük yatırımlar yaptı.

Haziran 2021’de şirket, MIUI platformu için geçen yıla göre yüzde 32,1 artışla 454 milyon aktif aylık kullanıcı kaydetti. Ek olarak, bu yılın ilk yarısında, Çin anakarasında 3.000 Yuan (kabaca 462 ABD Doları) veya üzerindeki perakende fiyatları en yaygın iken, denizaşırı pazar için 350 ABD Doları civarında en yaygın fiyat aralığıydı.

Samsung 205 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Gece saatlerinde bu siteler rekor kırıyorGece saatlerinde bu siteler rekor kırıyor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Sevilen dizinin kadrosuna katıldı! İşte setten ilk kare

Sevilen dizinin kadrosuna katıldı! İşte setten ilk kare

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.